Σαν σήμερα τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια μεταγωγής κρατουμένου ο Αρχιφύλακας Ζάμπαλας Κωνσταντίνος

Το ελάχιστο που οφείλουμε να πράττουμε είναι να μην ξεχνάμε τους Η Ρ Ω Ε Σ μας!

Ο Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Ζαμπάλας γεννήθηκε το 1964 στην Γερμανία και το 1994 υπηρετούσε ως Αστυφύλακας στο Τμήμα Ασφάλειας Ιωαννίνων.

Στις 7 Νοεμβρίου 1994, κατά την διάρκεια μεταγωγής κρατουμένου στον προαύλιο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων, τραυματίστηκε θανάσιμα από τον δράστη που προηγουμένως είχε τραυματίσει θανάσιμα τον Εισαγγελέα της έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων.

Στον Αστυφύλακα Κωνσταντίνο Ζαμπάλα απονεμήθηκε επ’ ανδραγαθία ο βαθμός του Αρχιφύλακα.