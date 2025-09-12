Σαν σήμερα ο Αρχιπυροσβέστης Μάντζιος Ματθαίος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να διασώσει μια γυναίκα

Ο Αρχιπυροσβέστης Μάντζιος Ματθαίος γεννήθηκε το 1981, κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το 2007, ενώ το 2009 αποφοίτησε από την Πυροσβεστική Ακαδημία με το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη.

Ο άτυχος Υπαξιωματικός έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να διασώσει μια γυναίκα 44 ετών, η οποία είχε εγκλωβιστεί σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας, ενώ είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά σε ισόγειο κατάστημα υδραυλικών την 12η Σεπτεμβρίου 2014 στο Παλαιό Φάληρο Αττικής.

Ήταν άγαμος και το τελευταίο διάστημα υπηρετούσε στον 5ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.