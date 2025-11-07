Σαν σήμερα η οικογένεια της Υ.Α.Τ. (και συγκεκριμένα το Β΄ ΤΑΤ) εχάσε απο κοντά της ένα νεαρό μέλος της

Σαν σήμερα στις 7/11/2014 η οικογένεια της ΥΑΤ και συγκεκριμένα το Β ΤΑΤ εχάσε απο κοντά της, ύστερα απο πολύμηνη μάχη με την επάρατη νόσο, ένα αγαπητό συνάδελφο και πρότυπο αστυνομικού τον Αστυφύλακα ΚΕΡΑΜΙΤΣΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟ

Και ήταν μολις 28 χρονών.

Ο Αποστόλης γεννήθηκε στις 14/9/1986 στις Σέρρες και αποφοίτησε απο την Σχολή Αστυφυλάκων της Ξανθης το 2007.

Έκτοτε εως και το 2014 υπηρέτησε επαξια στην Υ.Α.Τ., σε μια απο τις δυσκολότερες περιόδους της υπηρεσίας που περιλαμβανε τα Δεκεμβριανά του 2008, την Κερατέα και τα μνημόνια.

Η αγάπη του για την υπηρεσία ηταν μεγάλη και ενα μικρό δείγμα αυτής είναι οτι πριν φύγει απο κοντά μας, δώρισε τα οργανα γυμναστικής του στην Υπηρεσία.