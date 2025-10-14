Σαν σήμερα έχασε τη ζωή του στο καθήκον ο Ειδικός Φρουρός Κατσιώνης Δημήτριος

Ο Ειδικός Φρουρός Κατσιώνης Δημήτριος γεννήθηκε το 1982 στο Γύθειο και υπηρετούσε στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής / Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Τραυματίστηκε θανάσιμα την 14-10-2014 στη Λ. Κηφισού, στο ύψος του ΙΚΕΑ, όταν παρασύρθηκε από δύο διερχόμενα ΙΧ αυτοκίνητα.

Το δυστύχημα συνέβη στις 23:40, την ώρα που ο άτυχος αστυνομικός βρισκόταν σε υπηρεσία μαζί με συναδέλφους του.

O 32χρονος μαζί με τρεις ακόμη συναδέλφους του είχαν σταματήσει για έλεγχο ένα όχημα στο ρεύμα προς Λαμία.

Διερχόμενο αυτοκίνητο χτύπησε τον αστυνομικό και στη συνέχεια το ΙΧ έπεσε πάνω στο όχημα που είχαν σταματήσει για έλεγχο.

Ο 32χρονος έπεσε στο οδόστρωμα και στη συνέχεια παρασύρθηκε και από δεύτερο ΙΧ.

Ο άτυχος αστυνομικός ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός βρέφους.