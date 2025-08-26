Σαν σήμερα "Έφυγε" ο Σμηναγός Αναστάσιος Μπαλατσούκας - ΒΙΝΤΕΟ

Στις 26 Αυγούστου 2010, ο Σμηναγός (Ι) Αναστάσιος Μπαλατσούκας έχασε τη ζωή του όταν συγκρούστηκαν στον αέρα δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 που συμμετείχαν σε εκπαιδευτικής άσκησης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Ο Αναστάσης Μπαλατσούκας, γεννήθηκε στις 4 Οκτωβρίου του 1977 και ήταν το δευτερότοκο παιδί της τρίτεκνης οικογένειας του Χριστόφορου και της Ντίνας(η μητέρα του είχε καταγωγή από την Μικροσπηλιά), εγγόνι της Κατίνας του Πατσιόγα από τη Νεράιδα.



Από μικρό παιδί του άρεσαν τα αεροπλάνα και έπαιζε ολημερίς με αυτά. Και κάποια μέρα ήθελε να πετάξει σαν τον αετό, λεύτερος και δυνατός. Μπήκε στην σχολή Ικάρων το 1997 και για 13 ολόκληρα χρόνια διέσχιζε τους ελληνικούς ουρανούς. Ήταν ένας από τους καλύτερους και πιο έμπειρους χειριστές των F-16. Τον χαίρονταν οι δικοί του, τον αγαπούσαν οι φίλοι του και τον θαύμαζαν όσοι τον ήξεραν.



Εισήλθε στην Σχολή Ικάρων το 1997 και αποφοίτησε το 2001, οπότε τοποθετήθηκε στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος στην Καλαμάτα, για εκπαίδευση στα αεροσκάφη Τ-2.

Τον Αύγουστο 2002, μετατέθηκε στην 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο, όπου εκπαιδεύτηκε στα αεροσκάφη Α-7, για να επανδρώσει την 335 Μοίρα.



Τον Ιανουάριο 2006 τοποθετήθηκε στο Σμήνος Μετεκπαίδευσης της 115 Πτέρυγας Μάχης, όπου εκπαιδεύτηκε στα νέο-παραληφθέντα αεροσκάφη F-16 Block 52 plus, ενώ με το πέρας της εκπαίδευσής του παρουσιάστηκε στην 340 Μοίρα.



Ο 33χρονος Σμηναγός Αναστάσιος Μπαλατσούκας, ήταν έμπειρος πιλότος, με σύνολο ωρών πτήσεως 1.202 εκ των οποίων οι 580 ώρες σε F-16.



Η μοιραία πτήση

Στις 26 Αυγούστου 2010, οι Σμηναγοί Αναστάσιος Μπαλατσούκας και Ιωσήφ Αναστασάκης προγραμματίστηκαν για εκτέλεση αποστολής βομβαρδισμού εναντίον εικονικού στόχου στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, σε συνεργασία με άλλα δύο F-16 που θα τους αναχαίτιζαν. Κατά τη διάρκεια των ελιγμών για αντιμετώπιση των «αντίπαλων» αεροσκαφών, κι ενώ πετούσαν δυτικά της νήσου Χρυσή,ένας λάθος χειρισμός είχε ως αποτέλεσμα να συγκρουστούν στον αέρα ένα μονοθέσιο κι ένα διθέσιο F-16, της 115 Πτέρυγας Μάχης.



Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες το μονοθέσιο F-16C με πιλότο τον άτυχο σμηναγό Αναστάσιο Μπαλατσούκα , χτύπησε από κάτω προς τα πάνω, περίπου στη μέση το F-16D στο οποίο βρίσκονταν ο σμηναγός Σήφης Αναστασάκης και ο ανθυποσμηναγός Παύλος Μποτζάκης.



Ο θάνατος του Μπαλατσούκα ήταν ακαριαίος ενώ ο Ιωσήφ Αναστασάκης τραυματίστηκε σοβαρά και υπέκυψε λίγες μέρες αργότερα.

