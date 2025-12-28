Σαν σήμερα, δυο χρόνια πριν, τραυματίστηκε θανάσιμα κατόπιν επίθεσης που δέχθηκε o Αστυνόμος Α’ ΚΑΛΑΘΑΣ Θεοχάρης

Ο Αστυνόμος Α΄ ΚΑΛΑΘΑΣ Θεοχάρης γεννήθηκε το 1991 στη Θεσσαλονίκη και υπηρετούσε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος/Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων.

Στις 28/12/2023, τραυματίστηκε θανάσιμα κατόπιν επίθεσης που δέχθηκε με μαχαίρι, εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη, στην προσπάθειά του να αποτρέψει επικείμενο κίνδυνο ζωής έτερου ατόμου, θέτοντας τον εαυτό του σε καθεστώς διατεταγμένης υπηρεσίας και επεμβαίνοντας με σκοπό να αφοπλίσει και να συλλάβει τον δράστη αυτής.