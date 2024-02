Samsung: Η νέα σειρά συσκευών με ενσωματωμένη τεχνολογία AI στο "World of Samsung"

Η Samsung έχει στο οδικό της χάρτη να εντάξει και άλλες γλώσσες, πέρα των 13 που ήδη έχει, στο σύστημα μετάφρασης που έχει αναπτυχθεί (Live Translate ) από την Τεχνήτη Νοημοσύνη(ΑΙ). Όπως ανάφερε ο Benjamin Braun, Chief Marketing Officer in Europe, Samsung Electronics στο περιθώριο της εκδήλωσης World of Samsung 2024 σχεδιάζεται να προστεθούν και νέες γλώσσες, ενώ σε ερώτηση εάν θα συμπεριληφθεί και η ελληνική γλώσσα ανέφερε ότι στο μέλλον θα προστεθούν και γλώσσες που ομιλούνται από μικρότερο αριθμό πολιτών, όπως η ελληνική.

Η Samsung Electronics Co., Ltd, παρουσίασε τη νέα σειρά προϊόντων της για το 2024, στις κατηγορίες τηλεοράσεων, ήχου, κινητής, Smart Home και ψηφιακών συσκευών. Η παρουσίαση έγινε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η εταιρεία στο πλαίσιο του "World of Samsung" που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στη Φρανκφούρτη.

Στην συνέντευξη Τύπου αναδείχθηκε η δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και η ενσωμάτωση της στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα και σε όλες τος συσκευές που προαναφέρθηκαν, όπως πλυντήρια, ψυγεία, τηλεοράσεις, φούρνοι κλπ.

Η νέα εποχή του Mobile AI

Τα Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ και Galaxy S24, που αποκαλύφθηκαν τον περασμένο μήνα στο Galaxy Unpacked, απελευθερώνουν νέες εμπειρίες κινητής με το Galaxy AI. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν από κοντά τις λειτουργίες Live Translate και Note Assist στις υποστηριζόμενες γλώσσες. Αξίζει να σημειωθεί πως η σειρά Galaxy S24 ενσωματώνει τη διαισθητική, βασισμένη σε χειρονομίες, λειτουργία Circle to Search with Google. Με το παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού αρχικής οθόνης, οι χρήστες μπορούν να κυκλώσουν, να επισημάνουν, να γράψουν ή να πατήσουν οτιδήποτε στην οθόνη του Galaxy S24 λαμβάνοντας χρήσιμα αποτελέσματα αναζήτησης υψηλής ποιότητας. Με αυτόν τον τρόπο, όταν ο χρήστης βλέπει για παράδειγμα ένα σακάκι που του αρέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί απλά να επιλέξει την εικόνα και να μεταφερθεί αμέσως στη σελίδα του προϊόντος.

Οικιακή ψυχαγωγία - Καινοτομίες τηλεόρασης και ήχου

Το “ World of Samsung” παρουσιάζει τη σειρά τηλεοράσεων και ήχου για το 2024, που περιλαμβάνει τις τηλεοράσεις Neo QLED 8K 2024 και την καινοτομία του Micro LED, προσφέροντας επιλογές για όλους. Όπως ανακοινώθηκε μεταξύ άλλων για τους λάτρεις των σπορ, το AI Motion Enhancer Pro λύνει κοινά προβλήματα που προκύπτουν κατά το streaming αγώνων υψηλής ανάλυσης, μειώνοντας την παραμόρφωση της μπάλας. Ανιχνεύει αυτόματα τον τύπο του αθλήματος και εφαρμόζει το κατάλληλο μοντέλο ανίχνευσης μπάλας, χρησιμοποιώντας τεχνολογία AI βαθιάς εκμάθησης.

Στην εκδήλωση παρουσιάζονται, επίσης, τα νέα lifestyle προϊόντα τηλεοράσεων της Samsung και οι νέες λειτουργίες που αναβαθμίζουν την εξατομικευμένη εμπειρία του χρήστη. Συγκεκριμένα, το Music Frame αποτελεί ένα προσαρμόσιμο και ευέλικτο ηχείο, που λειτουργεί απρόσκοπτα με το SmartThings. Λειτουργεί ως ανεξάρτητο ασύρματο ηχείο ενώ, μπορεί να συνδυαστεί με τηλεόραση Samsung και soundbar μέσω της λειτουργίας Q-Symphony, εμπλουτίζοντας τις δυνατότητες του περιμετρικού ήχου και των μπάσων. Το Music Frame προσαρμόζεται σε κάθε χώρο, αφού μοιάζει με κορνίζα, για να συμπληρώσει τη διακόσμηση του χώρου και να προσφέρει πλούσιο ήχο surround.

Συνδεδεμένο σπίτι - Συσκευές που ενσωματώνουν τεχνολογία AI

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι συσκευές BESPOKE της Samsung, που θα παρουσιάζονται στο “ World of Samsung”, παρέχουν ενισχυμένη άνεση στους χρήστες μέσω της συνδεσιμότητας και ενσωμάτωσης της τεχνολογίας AI.

Για παράδειγμα το νέο Family Hub Refrigerator διαθέτει νέες δυνατότητες, όπως το AI Vision στο εσωτερικό του. Το AI Vision χρησιμοποιεί εσωτερική κάμερα και τεχνολογία Vision AI για αυτόματη δημιουργία και ενημέρωση μιας λίστας τροφίμων στο ψυγείο, καταγράφοντας τα τρόφιμα όταν μπαίνουν και βγαίνουν από αυτό. Το AI Vision Inside προσφέρει τη μοναδική δυνατότητα εύκολης διαχείρισης και παρακολούθησης των τροφίμων εντός του ψυγείου.