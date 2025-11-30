Σαλαμίνα: Τα κενά μνήμης, οι «περίεργες» ερωτήσεις πριν το φονικό & τα βίντεο που πρόδωσαν την 46χρονη

Η 46χρονη κατηγορούμενη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα επιχείρησε ενώπιον του ανακριτή να θολώσει τα νερά, αναίρεσε την προανακριτική της ομολογίας και επέδειξε επιλεκτική μνήμη.

«Θυμάμαι μέχρι το σημείο που πήγα με το αυτοκίνητό μου και πάρκαρα δίπλα από το σπίτι της πεθεράς μου. Ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και το σκεφτόμουν να το κάνω. Ληστεία ήθελα να κάνω. Το τι έγινε μετά δεν το θυμάμαι. Οι αστυνομικοί ήταν σίγουροι ότι το έχω κάνει εγώ, οπότε ό,τι μου έλεγαν το επαναλάμβανα», ανέφερε η 46χρονη.

Διαβάστε επίσης

«Μετά την απολογία της κατηγορουμένης φαίνεται ότι υποστήριξε τρία διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δε θυμάται, το δεύτερο ήταν ότι δεν ήταν αυτή που τέλεσε το έγκλημα, άρα μάλλον αυτό το θυμάται και το τρίτο ότι θυμάται ότι υπήρχε μάλλον και συνεργός. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι για μία ακόμα φορά λέει ψέματα όπως έκανε από την πρώτη στιγμή, γιατί εάν έλεγε την αλήθεια θα έπρεπε να εξηγήσει γιατί βασάνισε ως θανάτου έναν ανήμπορο άνθρωπο», δήλωσε η Κατερίνα Τσιώνα, δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης.

Η υπεράσπιση της κατηγορούμενης επικαλείται ότι πάσχει από μακροχρόνια ψυχικά προβλήματα και κατέθεσε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ενώ ο συνήγορος της μιλώντας στο MEGA αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο ανατροπών.

Αίτημα θα κατατεθεί και για το ηχητικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία της 75χρονης, που παρουσίασε το MEGA και η εκπομπή Live News.

H οικογένεια της 75χρονης πρόκειται να προτείνει το επόμενο διάστημα και την εξέταση μαρτύρων οι οποίοι μπορούν να φωτίσουν τα γεγονότα πριν από τη δολοφονία, καθώς και συζητήσεις που έκανε η νύφη της, ρωτώντας το ύψος των ποινών για ανθρωποκτονία, ενώ ακόμα η πεθερά της ήταν εν ζωή.

Η ανάκριση για αυτήν την στυγερή δολοφονία συνεχίζεται και όπως φαίνεται ακόμα υπάρχουν πολλά να αποκαλυφθούν.