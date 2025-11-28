Σαλαμίνα: Αρνείται ότι δολοφόνησε την πεθερά της η 46χρονη

Η 46χρονη κατηγορούμενη δεν αποδέχεται τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της, υποστηρίζοντας ότι «δεν θυμάται απολύτως τίποτα» από την ημέρα του εγκλήματος και ότι έχει «κενά μνήμης» όπως αποκάλυψε λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της απολογία της κατηγορούμενης η δικηγόρος της, μιλώντας στο ΕΡΤnews και τον Γιώργο Σιαδήμα. Σύμφωνα με τη συνήγορό της, η ίδια «σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς της», ενώ θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο που βρίσκεται στη δικογραφία.

Η απολογία της 46χρονης ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής και απομένει η παρουσία της στον εισαγγελέα.

Υπό δρακόντεια μέτρα η μεταγωγή της κατηγορούμενης

Λίγο πριν από τις 08:00, η κατηγορούμενη πέρασε το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Πειραιά συνοδεία τουλάχιστον δώδεκα αστυνομικών της ΔΟΕ, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Η απολογία ενώπιον του ανακριτή διήρκησε περίπου ενενήντα λεπτά.

Στη συνέχεια εμφανίστηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, με την κυρία Μαρούπα να τονίζει ότι «τα στοιχεία είναι ελλιπή» και ότι «δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε». Υποστήριξε επίσης πως «δεν προκύπτει χρήμα ως κίνητρο» και ότι «δεν διαφαίνεται μένος ή μίσος απέναντι στο θύμα».

Η ίδια ανέφερε ότι η επικοινωνία με την εντολέα της δεν είναι πλήρης, καθώς η 46χρονη «τρέμει σύγκορμη εδώ και τρεις ημέρες» και έχει κενά μνήμης για τα οποία θα ζητηθεί ιατρική εξέταση.

Η αντίδραση της οικογένειας του θύματος: “Η δολοφονία ήταν οργανωμένη”

Η δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης, κυρία Κατερίνα Τσιόνα, αμφισβήτησε πλήρως τους ισχυρισμούς περί ελλιπών στοιχείων, τονίζοντας ότι στη δικογραφία υπάρχουν το 38λεπτο ηχητικό ντοκουμέντο, οπτικά ντοκουμέντα από κάμερες καθώς και χρονολογημένη καταγραφή των κινήσεων της κατηγορούμενης πριν και μετά το έγκλημα.

Όπως σημείωσε, «η δράση της δεν ήταν αποτέλεσμα έκρηξης θυμού, αλλά απολύτως οργανωμένη».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προηγούμενη ομολογία της 46χρονης είχε γίνει «με όλες τις νόμιμες διατυπώσεις» και περιείχε «λεπτομέρειες που ούτε το ηχητικό δεν θα μπορούσε να δώσει».

Η οικογένεια του θύματος παραμένει συντετριμμένη. «Χθες έκλαιγαν με αυτά που άκουσαν. Η μητέρα τους πέρασε 20 δραματικά λεπτά παρακαλώντας για τη ζωή της», ανέφερε η δικηγόρος, προσθέτοντας ότι ανέμεναν από τη σημερινή απολογία «μια εξήγηση».

Η υπεράσπιση για τα στοιχεία: “Πρωτοφανής διαδικασία”

Σε τηλεφωνική παρέμβασή της, η κυρία Μαρούπα έκανε λόγο για «πρωτοφανή διαδικασία», υποστηρίζοντας ότι:

Δεν υπάρχει ακόμη ιατροδικαστική έκθεση στη δικογραφία ,

, Υπάρχουν ασάφειες σχετικά με το υλικό από τις κάμερες , οι οποίες ήταν «απενεργοποιημένες για 36 ώρες»,

, οι οποίες ήταν «απενεργοποιημένες για 36 ώρες», Η κατηγορούμενη δεν μπορούσε να υπερπηδήσει την ψηλή μάντρα του σπιτιού.

Επανέλαβε ότι η 46χρονη «δεν αποδέχεται τη δολοφονία» και ότι η απώλεια μνήμης μπορεί να οφείλεται σε «μετατραυματικό σοκ ή ψυχωσικά επεισόδια».

Θα ζητηθεί επίσης πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο, ώστε να εξεταστεί αν η φωνή που ακούγεται είναι «γυναικεία ή αντρική».

Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών

Η κυρία Τσιόνα απάντησε πως η υπεράσπιση «θέτει ερωτήματα που γεννούν περισσότερα ερωτήματα», υπογραμμίζοντας ότι η 46χρονη είχε ήδη ζητήσει συγγνώμη και είχε εκφράσει μεταμέλεια.

«Περίμενα μια στάση ειλικρινούς μεταμέλειας. Σήμερα βλέπουμε κενά μνήμης και άρνηση», δήλωσε.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν συζητήθηκε το ενδεχόμενο ψυχικής διαταραχής της κατηγορούμενης, με την κυρία Τσιόνα να σημειώνει ότι θα διοριστεί τεχνικός σύμβουλος για πλήρη διερεύνηση.

