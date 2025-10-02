Σ. Γιαλάογλου: Σκέψεις να κινηθεί νομικά ο αστυνομικός απέναντι σε ιστοσελίδες που τον διαπόμπευσαν

Αθωώθηκε χθες ο Αστυνομικός από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ξάνθης, για τον οποίο είχε υποβληθεί μήνυση από 40χρονο κάτοικο της Ξάνθης για παράβαση καθήκοντος παράνομη κατακράτηση άσκηση σωματικής βίας.

Σύμφωνα με τον Δικηγόρο Υπεράσπισης του Αστυνομικού, Στέλιο Γιαλάογλου, αποδείχθηκε πως δεν ίσχυαν αυτά που ο μηνυτής ισχυρίστηκε στην μήνυσή του. «Ο Αστυνομικός ήταν σε εντεταλμένη υπηρεσία, ωστόσο, ήταν μόνος του στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Ζήτησε τα στοιχεία του 40χρονου, ο οποίος δεν ήθελε να τα δώσει, ισχυριζόμενος πως δεν καταλάβαινε. Ούτε ξυλοδαρμός, ούτε άσκηση βίας, παρά μια πηχιοκαρπική μικρή κάκωση, λόγω της χειροπέδας που του πέρασε. Όλα κατέρρευσαν στο ακροατήριο σαν χάρτινος πύργος και τίποτα από αυτά δεν ήταν αλήθεια, παρά μόνο μια διάθεση εκδίκησης από τον 40χρονο προς τον Αστυνομικό που πήγε να τον ελέγξει», δήλωσε στην ΕΡΤ ο κ. Στέργιος Γιαλάογλου.

Επι πλέον ο κ. Γιαλάογλου στηλίτευσε και το γεγονός πως τοπική ιστοσελίδα της Ξάνθης, στην ουσία «κατακρεούργησε» τον Αστυνομικό με τα ψευδή στοιχεία που αναρτούσε και αναπαράγονταν και από άλλες ιστοσελίδες ανά την Ελλάδα. «Υπάρχουν σκέψεις να δούμε πως μπορούμε τώρα που αποδείχθηκε η αλήθεια και πως θα κινηθούμε νομικά, απέναντι σε κάποιους που προσπάθησαν με ψέμματα, να κερδίσουν αναγνωσιμότητα», υποστήριξε ο κ. Γιαλάογλου, λέγοντας πως και το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ βιάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση πριν σχεδόν ολοκληρωθεί η προανάκριση της Αστυνομίας. Η ΕΡΤ ζήτησε και την άποψη του Δικηγόρου του 40χρονου, Αδνάν Πετσενίκ, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, ο οποίος δεν θέλησε να τοποθετηθεί.

