Το Royal Navy γράφει ιστορία: Για πρώτη φορά γυναίκα θα είναι κυβερνήτης αεροπλανοφόρου - ΦΩΤΟ

Το βρετανικό Βασιλικό Πολεμικό Ναυτικό (Royal Navy) γράφει ιστορία καθώς για πρώτη φορά γυναίκα αξιωματικός θα αναλάβει την διοίκηση αεροπλανοφόρου, με την εφημερίδα «The Sun» και άλλες πηγές πληροφόρησης να αναφέρουν πως η Αντιπλοίαρχος Κλαιρ Τόμπσον θα αναλάβει καθήκοντα ως κυβερνήτης του HMS Queen Elizabeth, τον Ιανουάριο του 2025.

Πρόκειται πραγματικά για ένα σημείο αναφοράς στην ιστορία του Royal Navy, το οποίο πριν από 35 χρόνια ήρε την απαγόρευση και επέτρεψε σε γυναίκες να ενταχθούν ως ενεργό προσωπικό στις τάξεις του Στόλου, ενώ αναμένεται η Αντιπλοίαρχος να προαχθεί στο βαθμό του Πλοιάρχου όταν αναλάβει την διοίκηση του HMS Queen Elizabeth, αντικαθιστώντας τον Πλοίαρχο Γουίλ Κινγκ.

