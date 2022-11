Ρωσία: Δημιουργούν «μονάδες φραγής» για να πυροβολούν λιποτάκτες, λένε οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες

Ο ρωσικός στρατός, λόγω του χαμηλού ηθικού του προσωπικού του και της απροθυμίας του να πολεμήσει, έχει πιθανώς αρχίσει να αναπτύσσει «στρατεύματα φραγμού» ή «μονάδες φραγής».

Στην ημερήσια σύνοψη (Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 November 2022), που δημοσιεύθηκε από το βρετανικό υπουργείο Άμυνας στο Twitter, αναφέρεται ότι τέτοιες μονάδες απειλούν να πυροβολήσουν τους στρατιώτες που υποχωρούν προκειμένου να τους εξαναγκάσουν σε επίθεση και είχαν χρησιμοποιηθεί από ρωσικά στρατεύματα σε προηγούμενες συγκρούσεις. Δεν διευκρινίζεται σε ποιες ακριβώς συγκρούσεις αναφέρονται.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 November 2022

