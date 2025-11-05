PoliceNET of Greece logo
Ρομά κάλεσαν άσκοπα ασθενοφόρο και στη συνέχεια το έσπασαν - ΒΙΝΤΕΟ

εκαβ
17:19 | 05/11/2025

Διασώστες και πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ βρέθηκαν σε σοβαρό κίνδυνο, το βράδυ της Δευτέρας, όταν έλαβαν επείγουσα κλήση για μεταφορά ασθενούς από τον καταυλισμό του Πυρίου Θηβών.

Όταν το ασθενοφόρο έφτασε στον καταυλισμό σύμφωνα με τον permissos.gr, μία ομάδα Ρομά πέταξε πέτρες προς το όχημα με αποτέλεσμα να σπάσει τα τζάμια του.

Ο οδηγός του ασθενοφόρου κράτησε την ψυχραιμία του και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Εκ των πραγμάτων και η κλήση αποδείχτηκε φάρσα, καθώς ουδείς ενδιαφέρθηκε για να μεταφέρει κάποιο άτομο στο Νοσοκομείο.

cnn.gr

