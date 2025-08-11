Ρομά επιτέθηκαν με μπουκάλια σε αστυνομικούς

Με επαγγελματικά ηχοσυστήματα, μουσική στην διαπασών και άφθονη… αδιαφορία ακόμη και στις παραινέσεις της Αστυνομίας, δύο άνδρες Ρομά στο Αλιβέρι έστησαν γλέντια που κατέληξαν να πληρώσουν… ακριβά. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου τους έκρινε ένοχους σήμερα για διατάραξη κοινής ησυχίας και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης πέντε μηνών, η οποία μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως που θα πληρωθούν σε έξι εξαμηνιαίες δόσεις, ενώ διατάχθηκε και δήμευση του ηχητικού εξοπλισμού.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με την κατάθεση αστυνομικού στο δικαστήριο, το βράδυ της Πέμπτης, μετά από καταγγελίες κατοίκων, αστυνομικοί και ΟΠΚΕ μπήκαν στον καταυλισμό, όπου διαπίστωσαν ότι η μουσική έπαιζε σε εξαιρετικά υψηλή ένταση. Ένας 27χρονος με βαρύτατο ποινικό μητρώο, ξυπόλητος και εμφανώς μεθυσμένος, δήλωσε υπεύθυνος και διαβεβαίωσε ότι θα σταματούσε το γλέντι, κάτι που δεν συνέβη.

Οι αστυνομικοί αποχώρησαν φοβούμενοι επεισόδια, αφού νωρίτερα είχαν δεχθεί επίθεση με γυάλινα μπουκάλια που προκάλεσαν ακόμη και ζημιά σε περιπολικό. Το επόμενο πρωί ο άνδρας συνελήφθη, με την υπεράσπισή του να ισχυρίζεται ότι δεν ήταν διοργανωτής, ότι το σπίτι όπου έγινε το πάρτι δεν του ανήκε και ότι τα ηχεία δεν ήταν δικά του. Ο ίδιος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, επικαλούμενος ασθένεια. Ο Εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του και το δικαστήριο συμφώνησε, μετατρέποντας την ποινή σε χρηματική και επιβάλλοντας κατάσχεση του εξοπλισμού.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, 28 ετών, συμμετείχε σε άλλο γλέντι, μόλις λίγα μέτρα από το κτήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, γύρω στις 22:40 οι αστυνομικοί τού ζήτησαν να χαμηλώσει την ένταση, αλλά λίγες ώρες αργότερα, όταν επέστρεψαν, η μουσική εξακολουθούσε να παίζει στη διαπασών. Και εδώ, η αστυνομία αποχώρησε, καθώς η κατάσταση ήταν εκρηκτική λόγω μέθης των παρευρισκομένων, και οι συλλήψεις έγιναν την επομένη το πρωί.

Ο 28χρονος, ο οποίος εργάζεται στην Κύπρο, υποστήριξε ότι βρέθηκε τυχαία στο σπίτι φίλου και μακρινού συγγενή, δεν ήταν ο διοργανωτής και πρώτη φορά απασχολεί τις αρχές. Παραδέχθηκε όμως ότι το περιστατικό ήταν λάθος και ότι η ένταση όντως ενοχλούσε τους γείτονες. Ο Εισαγγελέας, αν και αναγνώρισε το λευκό ποινικό του μητρώο, τόνισε ότι η ηχορύπανση στο Αλιβέρι είναι μάστιγα, ιδίως όταν συμβαίνει κυριολεκτικά δίπλα στην Αστυνομία. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, επέβαλε ίδια ποινή με τον 27χρονο και διέταξε τη δήμευση του ηχείου.



Γιώργος Βαϊσμένος

Πηγή: gegonota.news