Roland Garros: Με ανατροπή στους «8» ο Τσιτσιπάς - ΒΙΝΤΕΟ

Παρότι ηττήθηκε στο πρώτο σετ από τον Ματέο Αρνάλντι (νο35 στον κόσμο) με 6-3, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του κι από τη στιγμή που ισοφάρισε στο τάι μπρέικ του δεύτερου σετ (7-6), δεν είχε κανένα πρόβλημα στη συνέχεια να φτάσει στη νίκη με 3-1 επί του Ιταλού (6-2 και 6-2 τα άλλα δύο σετ) και να προκριθεί πανηγυρικά στους προημιτελικούς του Ρολάν Γκαρός.

Εκεί, όπου θα βρει απέναντί του ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, τον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος λίγο αργότερα δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει με 3-0 του Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ (6-3, 6-3, 6-1).

Ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στο νεαρό Ματέο Αρνάλντι, καθώς έχασε το πρώτο σετ από τον Ιταλό με 6-3. Κατάφερε, όμως, να βρει τα πατήματά του, να ισοφαρίσει πάρα πολύ δύσκολα σε 1-1 (7-6) και από κει και πέρα δεν είχε κανένα πρόβλημα.

Σε 3 ώρες και 11 λεπτά έφτασε στη νίκη και στους «8» του κορυφαίου Grand Slam για 2η συνεχόμενη χρονιά και 4η συνολικά στην καριέρα του. Η σημερινή ήταν η 26η νίκη του Τσιτσιπά στην πρωτεύουσα της Γαλλίας και 8η πρόκριση σε προημιτελική φάση τουρνουά τέτοιου επιπέδου, έχοντας από 4 σε Australian Open και Ρολάν Γκαρός.

Το νο9 της παγκόσμιας κατάταξης τελείωσε το παιχνίδι με 7 άσους και 5 διπλά λάθη, πέρασε το 66% των πρώτων service, κερδίζοντας το 74% των πόντων (57/77) και το 54% στο δεύτερο (21/39), σημείωσε 63 winners (έναντι 47 του αντιπάλου του), υπέπεσε σε 36 αβίαστα λάθη, ενώ εκμεταλλεύτηκε τις 5 από τις 21 ευκαιρίες για break.

Το έργο του στη συνέχεια θα είναι ακόμη δυσκολότερο, καθώς θασ βρει απέναντί του τον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος με άνεση πέρασε το εμπόδιο του Αλιασίμ και έδειξε πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Buzzing to bee in the last 8! 👊

#RolandGarors @steftsitsipas pic.twitter.com/h0X8gqOaLt

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2024