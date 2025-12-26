Ροδόπη: Σοκάρουν οι εικόνες από το καμένο σπίτι με θύμα τον 7χρονο -Η φωτιά ξεκίνησε πιθανότατα από ξυλόσομπα

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 7χρονο αγόρι μέσα από σπίτι που είχε πάρει φωτιά στο χωριό Ρίζωμα Ροδόπης τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το 7χρονο αγοράκι δυστυχώς υπέκυψε στα εγκαύματα που προκλήθηκαν από την φωτιά. Στο ίδιο σπίτι βρισκόταν και οι γονείς του άτυχου αγοριού, με τον μικρότερο 5χρονο αδελφό του να καταφέρνει με τη βοήθεια του πατέρα του να σωθεί φέροντας κάποια τραύματα από εγκαύματα και τον πατέρα των αγοριών να φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στο κάτω μέρος του σώματος του.

Αυτή τη στιγμή το 5χρονο αγόρι νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, ενώ ο πατέρας νοσηλεύεται στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των γειτόνων η φωτιά πιθανώς να προκλήθηκε από ξυλόσομπα που έκαιγε καθ’όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Τα αίτια της φωτιάς θα διερευνηθούν αρμοδίως από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής.

