Ρεκόρ γυναικών στην Ινδική αστυνομία

Η νέα σειρά αξιωματικών της Ινδικής Αστυνομικής Υπηρεσίας στο Τελανγκάνα ξεχωρίζει για δύο λόγους: ποτέ ξανά δεν υπήρξαν τόσες πολλές γυναίκες να εντάσσονται στο σώμα και ποτέ ξανά δεν συμμετείχαν τόσοι υποψήφιοι που άφησαν προηγούμενες καριέρες για να υπηρετήσουν την κοινωνία.

Πολλές γυναίκες δηλώνουν ότι θέλουν να γίνουν πρότυπα και να ενισχύσουν την ασφάλεια και τη φωνή των γυναικών.

Παράλληλα, αρκετοί νέοι αξιωματικοί εγκατέλειψαν θέσεις στους τομείς της τεχνολογίας, της έρευνας ή της ιατρικής για να συμβάλουν στη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και την ανθρώπινη προσέγγιση στην αστυνόμευση.

Η νέα αυτή ομάδα φέρνει φρέσκες ιδέες, κοινωνική ευαισθησία και διάθεση για αλλαγή, δείχνοντας ότι η αστυνομία γίνεται πιο σύγχρονη, συμπεριληπτική και αφοσιωμένη στον πολίτη.