Ρεκόρ διαδρομής από την Αναστασάκη και εντυπωσιακός Γεωργίου στα 5 χλμ.

Με νέα κορυφαία επίδοση διαδρομής από τη Μελίσσα Αναστασάκη και δυναμικό φινάλε από τον Ανδρέα Γεωργίου ολοκληρώθηκε η πρώτη κούρσα του αγωνιστικού διημέρου του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας, τα 5 χλμ.

Διαβάστε επίσης

Για αμφότερους, η φετινή επιτυχία αποτέλεσε την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση, έπειτα από εντυπωσιακό φίνις στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η Αναστασάκη επιβεβαίωσε την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση, καθώς με χρόνο 16:24 όχι μόνο κατέκτησε την πρωτιά, αλλά και βελτίωσε το ρεκόρ διαδρομής κατά οκτώ δευτερόλεπτα. Το προηγούμενο ανήκε στην Ανθή Κοράινη Κυριακοπούλου (16:33 από το 2024), η οποία φέτος τερμάτισε τρίτη. Δεύτερη ήταν η ανερχόμενη Ιουλιάννα Ρούσσου, μόλις 18 ετών, με επίδοση 16:29.

«Είμαι πολύ χαρούμενη, κάθε χρόνο βλέπω βελτίωση και αυτό μου δίνει δύναμη. Η παρουσία της Ανθής και της Ιουλιάννας δίπλα μου με βοήθησε να κρατήσω ρυθμό και θετική σκέψη. Η ατμόσφαιρα στη διαδρομή και στο Στάδιο ήταν μοναδική», ανέφερε η νικήτρια.

Η Ρούσσου δήλωσε με τη σειρά της: «Ήταν μια πολύ όμορφη κούρσα, την απόλαυσα. Είμαι σε καλή κατάσταση και χαίρομαι που ξεκινά η σεζόν με αυτόν τον τρόπο».

Από την πλευρά της, η Κυριακοπούλου, δύο φορές νικήτρια του αγώνα, παραδέχθηκε πως δεν είχε την απόδοση που ήθελε: «Ένιωσα πίεση από την αρχή και δεν ευχαριστήθηκα την κούρσα όσο πέρυσι. Ήταν δύσκολη μέρα, αλλά συνεχίζουμε».

Στους άνδρες, ο Ανδρέας Γεωργίου αναδείχθηκε μεγάλος νικητής χάρη σε εξαιρετικό τελείωμα, σταματώντας το χρονόμετρο στα 14:45. Ο Ορφέας Ιωάννου ακολούθησε επτά δευτερόλεπτα πίσω, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Σέργιος Διακοστεφανής (14:54).

«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί κατάφερα αυτό που έδειχναν οι προπονήσεις μου. Έκανα 20 δευτερόλεπτα καλύτερο χρόνο, ένιωθα καλά και είχα αυτοπεποίθηση. Μετά από μια δύσκολη περσινή χρονιά με προβλήματα υγείας, αυτή η επίδοση σημαίνει πολλά για μένα», είπε ο Γεωργίου, που συνεχίζει την προετοιμασία του για τη χειμερινή σεζόν.

Ο Ιωάννου, δεύτερος στον αγώνα, δήλωσε: «Είμαι ευγνώμων που αγωνίστηκα στο Καλλιμάρμαρο. Έδωσα το 200%, αλλά ο Ανδρέας ήταν ανώτερος. Ο ανταγωνισμός ήταν υψηλού επιπέδου και το χάρηκα πραγματικά».

Ο Διακοστεφανής, που συμπλήρωσε το βάθρο, πρόσθεσε: «Είναι η πέμπτη φορά που συμμετέχω και πάντα επιστρέφω με χαρά. Προερχόμουν από τραυματισμό, αλλά ένιωσα ξανά δυνατός. Θα τρέξω και στο 10άρι, πριν επικεντρωθώ στην προετοιμασία για τον κλειστό στίβο».