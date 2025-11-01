RED ALERT για τις Αστυνομικές Αρχές στην Κρήτη - Σκηνικό «εμφυλίου πολέμου». Έχει επιστρατευθεί σχεδόν όλη η δύναμη του ΕΚΑΒ

Αιματοκύλισμα στα Βορίζια με τουλάχιστον δύο νεκρούς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ενώ υπάρχουν και τραυματίες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι νεκροί είναι μια γυναίκα κι ένας άνδρας. Πληροφορίες μιλούν και για τρίτο νεκρό και περίπου 15 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά που μεταφέρονται ακόμα και με αγροτικά αυτοκίνητα στο νοσοκομείο.



Τα πρώτα επίσημα στοιχεία αναφέρουν νεκρούς μια γυναίκα 57 ετών κι έναν 39χρονο άνδρα, και πέντε τραυματίες, ωστόσο η κατάσταση παραμένει συγκεχυμένη καθώς κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει στο χωριό, όπου συνεχίζόταν για ώρα η ανταλλαγή πυρών μεταξύ μελών δύο οικογενειών, και συγκεκριμένα των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη.

Ο Διοικητής του Βενιζελείου Κώστας Δανδουλάκης επιβεβαίωσε στο Cretalive ότι στο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί ο νεκρός 39χρονος και δύο τραυματίες, μια γυναίκα κι ένα μικρό παιδί.

Καποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα, που είχε έρθει από τα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρα της, άφησε την τελευταία της πνοή όχι από πυροβολισμό αλλά από ανακοπή.

Η γυναίκα κατά τις πληροφορίες ήταν μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη και ο 39χρονος της οικογένειας Καργάκη.

Η αστυνομία δεν έχει πάει ακόμα στο χωριό



Με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά , τραυματίες μεταφέρθηκαν σε Νοσοκομεία στο Ηράκλειο, αλλά και στα Κέντρα Υγείας Μοιρών, Αγίας Βαρβάρας,

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το πρωτοφανές σκηνικό στήθηκε μετά τη χθεσινή βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή κατοικία και είχε ως αποτέλεσμα να αρχίσει ένας πραγματικός πόλεμος, με πυρά εκατέρωθεν.

Η πρωτοφανής αυτή πράξη αντεκδίκησης έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στην αστυνομία που τελεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και γίνεται συντονισμός για να σταλούν δυνάμεις στα Βορίζια από όλη την Κρήτη.

Κατά τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, δεν έχει καταστεί ακόμα εφικτό να φτάσουν στο χωριό οι αστυνομικές δυνάμεις, ενώ σκηνές αλλοφροσύνης επικρατούν και στα Κέντρα Υγείας στην περιοχή έχουν σπεύσει και πολλά ασθενοφόρα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει επιστρατευθεί σχεδόν όλη η δύναμη του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν έχει δοθεί ακόμα το "πράσινο φως" από την αστυνομία για να μεταβούν στο χωριό, προκειμένου να παραλάβουν και τυχόν άλλους τραυματίες.

Πηγή: cretalive.gr