Real Insurance Brokers: Προσιτές λύσεις ασφάλισης για οποιαδήποτε κατηγορία προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας και του στρατού

H Real Insurance Brokers βρίσκεται κοντά στους εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας (Αστυνομία, Λιμενικό, Πυροσβεστική) και εν γένει σε όλους τους ένστολους προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες για κάθε ασφαλιστική τους ανάγκη.

Γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος τους και με βάση τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν την Real Insurance Brokers, μπορούν να διαμορφώσουν προσιτά ασφάλιστρα σε σχέση με τον ανταγωνισμό χωρίς υπαναχώρηση στην ποιότητα των υπηρεσιών.

Με βάση τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την προσωπική εξυπηρέτηση και τον επαγγελματισμό που τους διακρίνει, μπορούν να καλύψουν κάθε προσωπική ή οικογενειακή σας ανάγκη στην ασφάλιση αυτοκινήτου, υγείας, κατοικίας, νομικής προστασίας, επαγγελματικής αστικής ευθύνης, ατυχήματος, ασφάλισης ζωής κλπ.

Άλλωστε χιλιάδες από τους ασφαλισμένους μας προέρχονται από τον κλάδο των ένστολων και εν γένει των σωμάτων ασφαλείας.

Αν ανήκετε σε οποιαδήποτε κατηγορία προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Real Insurance Brokers.

Ασφαλίσου με σιγουριά και ευελιξία από πιστοποιημένους επαγγελματίες.

Όταν η σχέση με τον πελάτη είναι προσωπική και αμερόληπτη!

REAL INSURANCE BROKERS - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ι.ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Λ. Συγγρού 69, Τ.Κ. 117 45 - Αθήνα

Τηλ. : 210 92.33.650 | Fax : 211 800.21.61

e-mail: [email protected] | url: www.real-insurance.gr

Facebook : www.facebook.com/RIBbyJT/