«Ράγισαν» και οι πέτρες στο μνημόσυνο για τον Γιώργο Λυγγερίδη - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Με όσο κουράγιο και δύναμη τούς έχει απομείνει, οι γονείς, οι συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι έδωσαν το «παρών» στην επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του αρχιφύλακα Γιώργου Λυγγερίδη, έξω από το Δημοτικό Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Ο αστυνομικός, Γιώργος Λυγγερίδης, «άφησε» την τελευταία του πνοή το πρωί της 27ης Δεκεμβρίου 2023, έπειτα από πολυήμερη «μάχη» που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή. Ο άτυχος αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά από ναυτική φωτοβολίδα που δέχθηκε, κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στο βόλεϊ για το League Cup την 7η Δεκεμβρίου 2023 και μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Διαβάστε επίσης

Ο πόνος των δικών του ανθρώπων είναι ανείπωτος. Τον «κουβαλούν» μαζί τους κάθε στιγμή, η σκιά του τούς ακολουθεί σε κάθε βήμα τους. Ο πατέρας, η μητέρα και η αδελφή του «λυγίζουν» μπροστά στο μνήμα του. Οι εικόνες συγκινούν κάθε υγιώς σκεπτόμενο άνθρωπο και αποστέλλουν το μήνυμα: «Ώς εδώ με την οπαδική βία».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, σε συνεργασία με τον Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, έχει προβεί στην ονοματοδοσία της οδού Παπαδιαμάντη, σε οδό Γεωργίου Λυγγερίδη, ενώ, το μνημείο που τοποθετήθηκε στον ίδιο χώρο, υπενθυμίζει το χρέος της πολιτείας και της κοινωνίας να εντείνουν τις προσπάθειες για την οριστική αντιμετώπιση του φαινομένου της οπαδικής βίας στην Ελλάδα.

Η δίκη για τη δολοφονία του άτυχου ανθυπαστυνόμου αναμένεται να αρχίσει στις 10 Δεκεμβρίου. Στο εδώλιο βρίσκονται 142 οπαδοί του Ολυμπιακού, που αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, καθώς και πέντε μέλη της διοίκησης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, που κατηγορούνται για πλημμελήματα.

newsbomb.gr