Το Πυροσβεστικό Σώμα συμμετείχε στο Eκπαιδευτικό πρόγραμμα του NATO “Training for First Responders to CBRN Incidents Course”

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του NATO “Training for First Responders to CBRN Incidents Course” του Διακλαδικού Κέντρου Αριστείας ΧΒΡΠ Άμυνας του ΝΑΤΟ (NATO Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence-JCBRN COE), έλαβε μέρος το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στην Τσεχία, στην πόλη Vyskov και στην πόλη Brno όπου εδρεύει το Κέντρο Εκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Τσεχίας (Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR).

Έλαβαν μέρος συνολικά είκοσι τρία (23) στελέχη, από δέκα τρείς (13) διαφορετικές χώρες. Οι εκπαιδευόμενοι προερχόταν τόσο από τις Ένοπλες Δυνάμεις, όσο και από φορείς Πολιτικής Προστασίας αλλά και από Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας εκπροσωπήθηκε από τον Ανθυποπυραγό Νικόλαο Βυθούλκα που υπηρετεί στη 2η ΕΜΑΚ.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος εξειδικευμένων προγραμμάτων του Κέντρου Εκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Τσεχίας σχετικά με τις ΧΒΡΠ απειλές. Περιλάμβανε: ακαδημαϊκές διαλέξεις, μελέτες περιπτώσεων, πρακτική εκμάθηση και εφαρμογή τεχνικών και δεξιοτήτων σχετικά με τις επιχειρήσεις επέμβασης σε ΧΒΡΠ συμβάντα, προσομοιώσεις ρόλων, εκμάθηση τεχνικών, σχεδιασμό και υλοποίηση επιχειρήσεων επέμβασης, με έμφαση στη διαλειτουργικότητα και διακλαδική συνεργασία στο ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας πολιτικού-στρατιωτικού τομέα (CIMIC, Civil-Military Cooperation) των ΧΒΡΠ Απειλών και Άμυνας.

Τα συμπεράσματα τα οποία διεξήχθησαν καθώς και η τεχνογνωσία η οποία αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της εν λόγω εκπαίδευσης ήταν ιδιαίτερα σημαντικά. Μεταξύ άλλων επιβεβαίωσαν το υψηλό επίπεδο ικανότητας και ετοιμότητας το οποίο διαθέτουν οι εξειδικευμένες ομάδες αντιμετώπισης ΧΒΡΠ Απειλών και Τεχνολογικών Ατυχημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας.