Πυροσβεστικό όχημα «εγκλωβίστηκε» όταν υποχώρησε ο δρόμος - ΒΙΝΤΕΟ

Απρόβλεπτο ατύχημα το απόγευμα στην οδό Ναυπάκτου με «θύμα» ένα πυροσβεστικό όχημα που είχε σπεύσει στο σημείο προκειμένου να κάνει άντληση υδάτων από τον πλημμυρισμένο δρόμο εξαιτίας σπασμένου αγωγού.

Μάλιστα εξαιτίας του όγκου νερού που ελευθερώθηκε, ο δρόμος υποχώρησε και «κατάπιε» το βαρύ όχημα!

Έτσι εκτός από το συνεργείο της ΔΕΥΑΛ που έσπευσε για την αποκατάσταση της βλάβης, στο σημείο είχαμε και τον γερανό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που κλήθηκε για να απεγκλωβίσει το έτερο πυροσβεστικό.

Να σημειώσουμε ότι εξαιτίας της σοβαρής βλάβης, έμεινε χωρίς νερό ένα μεγάλο κομμάτι της οδού από Λεβαδείας ως Φραντζή, ενώ όλη σχεδόν η νότια Λαμία έμεινε από πίεση νερού!

Μάλιστα οι οδηγίες της ΔΕΥΑΛ αναφέρουν ότι σε περίπτωση θολότητας στο νερό είναι συνέπεια της βλάβης για αυτό παρακαλούνται οι καταναλωτές στην περίπτωση αυτή να αφήνουν τη βρύση ανοιχτή μέχρι να καθαρίσει το νερό.