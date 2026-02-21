Πυροσβεστική: Μόνιμοι διορισμοί 1.021 ατόμων – Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα μόνιμων προσλήψεων των τελευταίων ετών στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό για το 2026, προβλέπεται η ενίσχυση της Πυροσβεστικής με 1.021 νέες μόνιμες θέσεις, ώστε να καλυφθούν κρίσιμες επιχειρησιακές και τεχνικές ανάγκες σε ολόκληρη τη χώρα.

Γιατί θεωρούνται κομβικές οι προσλήψεις

Παρότι το 2026 προγραμματίζονται χιλιάδες διορισμοί στο Δημόσιο, η Πυροσβεστική κατέχει κεντρική θέση στον σχεδιασμό. Οι αυξημένες απαιτήσεις σε ζητήματα πυροπροστασίας, διαχείρισης φυσικών καταστροφών, πολιτικής προστασίας και ενίσχυσης των εναέριων και επίγειων μέσων καθιστούν αναγκαία τη στελέχωση ενός σύγχρονου και επαρκώς οργανωμένου Σώματος.

Οι 1.021 μόνιμες προσλήψεις αναμένεται να ενισχύσουν υπηρεσίες σε όλες τις Περιφέρειες, να καλύψουν πάγιες επιχειρησιακές ανάγκες και να δημιουργήσουν σταθερές επαγγελματικές προοπτικές στον δημόσιο τομέα.

Η διαδικασία και ο ρόλος των Πανελλαδικών

Καθοριστικό ρόλο διατηρεί η Πυροσβεστική Ακαδημία, η οποία δέχεται υποψηφίους μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Έτσι, οι μαθητές και οι μαθήτριες Λυκείου που επιθυμούν καριέρα στην Πυροσβεστική έχουν σαφή και θεσμοθετημένη διαδρομή εισαγωγής.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και θέσεις υψηλής εξειδίκευσης για επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, όπως μηχανικούς, ειδικούς πληροφορικής, τεχνικούς οχημάτων, καθώς και χειριστές και πληρώματα εναέριων μέσων. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται όχι μόνο το επιχειρησιακό σκέλος, αλλά και το τεχνολογικό και διοικητικό υπόβαθρο του Σώματος.

Αναλυτικά οι 1.021 θέσεις

Κατηγορία ΔΕ

ΔΕ Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί: 70 θέσεις

ΔΕ Δόκιμοι Πυροσβέστες: 260 θέσεις

ΔΕ Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων επί θητεία: 600 θέσεις

Κατηγορία ΠΕ

ΠΕ Διοικητικών – Νομικών: 5 θέσεις

ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών: 5 θέσεις

ΠΕ Μηχανικοί Τεχνικών Εναέριων Μέσων: 15 θέσεις

ΠΕ Πληροφορικής & Επικοινωνιών: 10 θέσεις

ΠΕ Πλοηγοί Κυβερνήτες: 5 θέσεις

ΠΕ Πλοηγοί Μηχανικοί: 5 θέσεις

ΠΕ Τεχνικοί Οχημάτων: 5 θέσεις

ΠΕ Χειριστές Εναέριων Μέσων: 12 θέσεις

Κατηγορία ΤΕ

ΤΕ Πληροφορικής & Επικοινωνιών: 9 θέσεις

ΤΕ Πλοηγοί Μηχανικοί: 10 θέσεις

ΤΕ Τεχνικοί Οχημάτων: 10 θέσεις

Οδυσσέας Δροπολίτης

Πηγή: aftodioikisi.gr