Πυροβολισμός μέσα στο νοσοκομείο – Εκπυρσοκρότησε όπλο φρουρού φυλακών

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο νοσοκομείο Χανίων κατά την διάρκεια της αλλαγής βάρδιας της εξωτερικής φρουράς των φυλακής Αγυιάς που φρουρούσαν κρατούμενο.

Η ώρα ήταν λίγο πριν τις 6 το πρωί όταν στην χειρουργική κλινική ακούστηκε ένας δυνατός ήχος από όπλο, με γιατρούς νοσηλευτές και ασθενείς να πανικοβάλλονται.

Το όπλο του φρουρού εκπυρσοκρότησε με τη βολίδα να διαπερνά τον τοίχο του διαδρόμου και στη συνέχεια να καρφώνεται στον τοίχο του μπάνιου της κλινικής.

Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς ενώ για το περιστατικό διατάχθηκε ήδη ΕΔΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, στο νοσοκομείο νοσηλευόταν ένας βαρυποινίτης, με πλούσιο ποινικό παρελθόν.