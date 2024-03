Πυροβολισμοί με τουλάχιστον 40 νεκρούς και 100 τραυματίες σε συναυλιακό χώρο στη Μόσχα

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, μεταδίδει το IFX επικαλούμενο την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB).

Περισσότερα από 70 ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο σημείο, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Το περιστατικό, η ακριβής φύση του οποίου μένει να διευκρινιστεί, έλαβε χώρα στο Crocus City Hall, μια αίθουσα συναυλιών που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της ρωσικής πρωτεύουσας.

"Άγνωστοι άνοιξαν πυρ στο Crocus City Hall. Σε εξέλιξη είναι η απομάκρυνση των ανθρώπων από τον χώρο", δήλωσαν οι υπηρεσίες εκτάκτων περιστατικών στο πρακτορείο TASS.

Τα πρακτορεία Tass και Ria Novosti κάνουν λόγο για "τραυματίες" έπειτα από "πυρά από αυτόματα όπλα". Το Ria Novosti επικαλείται δημοσιογράφο του που βρίσκεται στο σημείο.

Βίντεο που περιήλθε στην κατοχή του Ρόιτερς δείχνει μεγάλη φωτιά και καπνούς από το σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Δεύτερη έκρηξη ακούστηκε στο Crocus City Hal - Ακυρώνονται όλες οι μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις στη Μόσχα

Μια δεύτερη έκρηξη ακούστηκε στο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα, όπου σημειώθηκε το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Μόσχας, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία.

Όλες οι μεγάλες αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις θα ακυρωθούν στη Μόσχα αυτό το Σαββατοκύριακο μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα νωρίτερα σήμερα. Εκρήξεις ακούστηκαν από το κτίριο το οποίο έχει τυλιχτεί στις φλόγες.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στον συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα, χαρακτηρίζοντάς το "τερατώδες έγκλημα".

The Roof of the Crocus Concert Hall has reportedly now begun to Collapse due to the ongoing Fire, while at least 150 Concertgoers are still said to be Trapped inside of the Building. pic.twitter.com/SDPDrQPVCA

— OSINTdefender (@sentdefender) March 22, 2024