Πυροβόλησαν αστυνομικούς την ώρα που έτρωγαν πιτσα στο Οχάιο

Μία στοχευμένη και βίαιη επίθεση εναντίον αστυνομικών σημειώθηκε το μεσημέρι της 23ης Ιουλίου 2025 στην πόλη Lorain στο Οχάιο των ΗΠΑ, όταν τρεις αστυνομικοί δέχθηκαν πυρά από ενέδρα κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού τους διαλείμματος.

Ο Michael Joseph Parker, 28 ετών, από το Lorain, άνοιξε πυρ αιφνιδιαστικά εναντίον των αστυνομικών Peter Gale (51 ετών) και Phillip C. Wagner (35 ετών), οι οποίοι είχαν σταθμεύσει τα περιπολικά τους για να φάνε πίτσα σε αναπτυσσόμενη βιομηχανική περιοχή.

Διαβάστε επίσης

Ο δράστης, κρυμμένος και οπλισμένος εξαπέλυσε καταιγισμό πυρών χωρίς καμία προειδοποίηση. Καθώς ξεκινούσε η επίθεση, ο αστυνόμος Brent Payne (47 ετών) έφτασε στο σημείο για υποστήριξη και δέχθηκε επίσης πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Οι τρεις αστυνομικοί μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με τον Wagner – πρώην πεζοναύτη των ΗΠΑ – να υποκύπτει στα τραύματά του την επόμενη ημέρα.

Οι άλλοι δύο αστυνομικοί νοσηλεύτηκαν, με τον έναν σε κρίσιμη και τον άλλον σε σταθερή κατάσταση.

Ο δράστης Parker σκοτώθηκε επί τόπου από τα πυρά των αστυνομικών, ενώ στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων, γεμιστήρων και αυτοσχέδιων εκρηκτικών, τα οποία μεταφέρθηκαν για ελεγχόμενη έκρηξη.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ενήργησε μόνος του και δεν υπάρχουν ενδείξεις για ύπαρξη συνεργών.

Η είδηση σόκαρε τοπική κοινωνία. Ο δήμαρχος του Lorain, Jack Bradley, χαρακτήρισε την ημέρα «τραγική», ενώ ο κυβερνήτης του Οχάιο, Mike DeWine, καταδίκασε την «στοχευμένη επίθεση κατά της επιβολής του νόμου» και διέταξε την υποστολή των σημαιών σε όλα τα δημόσια κτίρια προς τιμήν του πεσόντα αστυνομικού.

Η έρευνα για τα κίνητρα του δράστη παραμένει σε εξέλιξη. Το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μια φορά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αστυνομικοί, ακόμη και σε στιγμές ρουτίνας.