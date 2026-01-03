PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Πυροσβεστική

Πυρκαγιά σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας - Απεγκλωβίστηκαν τέσσερις ανθρωποι

πυροσβεστης
08:39 | 03/01/2026

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε γρήγορα από την Πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στα μεσάνυχτα σε διαμέρισμα προσωρινής διαμονής στον 3ο όροφο κτιρίου στην οδό Μάρνη, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο μετέβησαν 18 πυροσβέστες με έξι υδροφόρα οχήματα και ένα κλιμακοφόρο. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τέσσερις ενοίκους από το κτίριο, τρεις από το κλιμακοστάσιο και τον ένα με το κλιμακοφόρο όχημα. Οι ένοικοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις συμβολές των οδών Μάρνης και Σατωβριάνδου, Μάρνης και Βερανζέρου και Φαβιέρου και Μάγερ.

