Πυρκαγιά σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω – Στο νοσοκομείο μία γυναίκα

Φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω με αποτέλεσμα μια ηλικιωμένη γυναίκα να υποστεί ελαφρά εγκαύματα και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η φωτιά η οποία εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ήταν μικρής έκτασης και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα.

Διαβάστε επίσης

Διενεργείται έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.