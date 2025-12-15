PoliceNET of Greece logo
Πυρκαγιά σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω – Στο νοσοκομείο μία γυναίκα

πυροσβεστικη
09:29 | 15/12/2025

Φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω με αποτέλεσμα μια ηλικιωμένη γυναίκα να υποστεί ελαφρά εγκαύματα και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η φωτιά η οποία εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ήταν μικρής έκτασης και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα.

Διενεργείται έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

