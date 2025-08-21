PoliceNET of Greece logo
Πυρκαγιά σε εξέλιξη στην Β. Εύβοια

ΠΥΡΚΑΓΙΑ
14:46 | 21/08/2025

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης, κοντά στην Ιστιαία.

Ήδη έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Λίμνη, το Μαντούδι και την Ιστιαία που επιχειρούν στη Βόρεια Εύβοια και ενισχύονται και με δυνάμεις από Χαλκίδα και Φθιώτιδα ενώ μπήκαν στη μάχη της κατάσβεσης ελικόπτερα και αεροσκάφη

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 4η και την 20ή ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

