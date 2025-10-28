Πυγμαχία: Ο Πακιάο αντιπρόεδρος της IBA

Ο 46χρονος Φιλιππινέζος πυγμάχος Μάνι Πακιάο, διορίστηκε σήμερα (27/10) αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (IBA), ενός οργανισμού που έχει αποκλειστεί από την ΔΟΕ, λόγω μιας σειράς ζητημάτων διακυβέρνησης.

Ο Πακιάο, διορισμένος από την εκτελεστική συνεδρίαση της IBA στη Μανίλα, «θα συνεργαστεί με τον πρόεδρο», τον Ρώσο Ουμάρ Κρέμλεφ, «για την ανάπτυξη προγραμμάτων με επίκεντρο τον αθλητή, την προώθηση της πυγμαχίας στην Ασία και πέραν αυτής, και την υπεράσπιση της δικαιοσύνης και της προστασίας των πυγμάχων», ανακοίνωσε η οργάνωση.

«Θα αφιερωθώ στην οικοδόμηση γεφυρών - μεταξύ ερασιτεχνών και επαγγελματιών, μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μεταξύ γενεών και πολιτισμών», υπόσχεται ο Φιλιππινέζος.

Πριν από την αποχώρησή του από το άθλημα το 2021, ο Πακιάο έγινε ο μόνος πυγμάχος στην ιστορία που κέρδισε παγκόσμιο τίτλο σε οκτώ διαφορετικές κατηγορίες βάρους, που εκτείνονται σε τέσσερις δεκαετίες (1990, 2000, 2010 και 2020).

Εισήλθε στην πολιτική το 2007, διετέλεσε μέλος του κοινοβουλίου, γερουσιαστής και στη συνέχεια ανεπιτυχής υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2022.



A. Bαζογιάννης

ΑΠΕ-ΜΠΕ