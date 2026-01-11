Πτυχίουχοι ΑΕΙ με αξία στις Ένοπλες Δυνάμεις στην ομηρία όμως στην Αστυνομία

Η επιστολή που ακολουθεί εστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Policenet.gr από αναγνώστη μας:

Παρά την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου για τους υπαξιωματικούς στις Ένοπλες Δυνάμεις, ένα κρίσιμο δεδομένο παραμένει αδιαμφισβήτητο:



η αναγνώριση των πτυχίων ΑΕΙ όχι μόνο δεν ανατράπηκε, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί τη μοναδική ουσιαστική και θεσμικά κατοχυρωμένη διαδρομή εξέλιξης υπαξιωματικών σε αξιωματικούς.



Το κράτος,με αργά βήματα, αναγνωρίζει ότι η γνώση, η επιστημονική κατάρτιση και η αξιοκρατία δεν είναι απειλή για την ιερχια.



Στον αντίποδα, η Ελληνική Αστυνομία παραμένει καθηλωμένη σε ένα καθεστώς συντεχνιακής ομηρίας.



Οι πτυχιούχοι αστυνομικοί, άνθρωποι που επένδυσαν χρόνο, χρήμα και κόπο στην πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση, συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται ως ενοχλητική λεπτομέρεια.



Η αξιοποίηση των προσόντων μπλοκάρεται από μικροσυμφέροντα, συνδικαλιστικές ισορροπίες και τον φόβο μήπως διαταραχθεί το βολικό τέλμα της ισοπέδωσης.



Όσο οι Ένοπλες Δυνάμεις, με όλες τις αδυναμίες τους, προχωρούν μπροστά, η Αστυνομία επιλέγει να μένει πίσω.

Και όσο τα πτυχία συνεχίζουν να μετρούν στο στράτευμα, αλλά να «ενοχλούν» στην ΕΛ.ΑΣ., τόσο θα επιβεβαιώνεται ότι το πρόβλημα δεν είναι η εκπαίδευση των στελεχών – είναι η νοοτροπία όσων φοβούνται την αξιοκρατία.