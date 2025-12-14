Πτυχία και Μεταπτυχιακά με 25% έκπτωση για ένστολους και τις οικογένειές τους

Επαγγελματική ισοδυναμία με Ελληνικά ΑΕΙ

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

To SCG-Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι αναγνωρισμένο Κολλέγιο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του κρατικού Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, στους τομείς της Ψυχολογίας, των Αθλητικών Επιστημών (ΤΕΦΑΑ), των Εφαρμοσμένων Ξένων Γλωσσών και της Μετάφρασης.

A. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Με αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Το πρόγραμμα «Πτυχίο στην Ψυχολογία» παρέχει στους φοιτητές γνώσεις σε διάφορους τομείς της Ψυχολογίας, με έμφαση σε κλινικούς, θεραπευτικούς και ερευνητικούς τομείς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα, πρακτική άσκηση και συμμετοχή σε ερευνητικές μελέτες, με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε θεωρητικό, πρακτικό και ερευνητικό επίπεδο.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν λάβει αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με το νόμο 4635/2019, έχουν αποκτήσει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με αποφοίτους τμημάτων Ψυχολογίας των Ελληνικών ΑΕΙ και έχουν λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως Ψυχολόγοι. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε φορείς όπου απαιτείται η παρουσία ψυχολόγου, να ανοίξουν δικό τους γραφείο και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για διορισμό στο Δημόσιο.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Με αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κλινική Γνωσιακή Νευροψυχολογία στοχεύει στην εξειδίκευση νέων επιστημόνων στα συνεχώς αναπτυσσόμενα πεδία της Κλινικής Νευροψυχολογίας και των Γνωστικών Νευροεπιστημών με ιδιαίτερη έμφαση στο τρίπτυχο «Διάγνωση – Αξιολόγηση – Αποκατάσταση».

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος έχουν λάβει αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με το νόμο 4635/2019 και έχουν αποκτήσει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με αποφοίτους αντίστοιχων τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΙΑΚΗ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Με αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία στοχεύει στην παροχή γνώσεων σχετικά με τη Συμπεριφορική Γνωσιακή προσέγγιση στον τομέα της Ψυχοθεραπείας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην ψυχοθεραπευτική παρέμβαση και διαχείριση των ψυχικών δυσλειτουργιών σε ενήλικες και παιδιά.

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος έχουν λάβει αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με το νόμο 4635/2019, έχουν αποκτήσει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με αποφοίτους αντίστοιχων τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

B. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ/ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψηφίους οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον τομέα του Αθλητισμού. Οι φοιτητές παρακολουθούν θεωρητικά μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Κολεγίου και πρακτικά αθλήματα σε γήπεδο, από την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν λάβει αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με το Ν.4635/2019), έχουν αποκτήσει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με αποφοίτους Σχολών των Ελληνικών ΑΕΙ (ΤΕΦΑΑ), έχουν λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και μητρώο προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ για διορισμό στον δημόσιο τομέα.

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία ως καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΠΕ), σύμφωνα με το Ν.4653/2020, σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, σε πολιτιστικά σωματεία, γυμναστήρια, αθλητικούς οργανισμούς, εξειδικευμένα εργαστήρια και αθλητικές εγκαταστάσεις ως γυμναστές ή προπονητές.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

«Προπονητική και Μεγιστοποίηση Αθλητικής Απόδοσης»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Αθλητικών Επιστημών και δίνει έμφαση στη διδασκαλία και στη βιωματική εκπαίδευση καθώς και την εκπόνηση ερευνητικών έργων. Οι φοιτητές εξειδικεύονται σε διάφορα πεδία των Αθλητικών Επιστημών, με έμφαση στις Παιδαγωγικές και Ανθρωπιστικές σπουδές, την Οργάνωση του Αθλητισμού, την Προπονητική και την εργονομική και κινησιολογική ερμηνεία ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε σχέση με την αθλητική απόδοση.

Ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει αναγνωριστεί από το ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας ως ισοδύναμος με τους μεταπτυχιακούς τίτλους των ελληνικών ΑΕΙ και οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν αποκτήσει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους αντίστοιχων Σχολών ελληνικών Πανεπιστημίων.

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Το Πρόγραμμα έχει στόχο να εξοικειωθούν οι φοιτητές με δύο ξένες γλώσσες, τον πολιτισμό, και τα κοινωνικοπολιτικά στοιχεία των αντίστοιχων χωρών καθώς επίσης να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για την αποτελεσματική επικοινωνία, την ακαδημαϊκή γραφή στις γλώσσες εργασίας τους αλλά και τη μετάφραση από τις δύο ξένες γλώσσες προς τα Ελληνικά και αντίστροφα.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν λάβει αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με το νόμο 4635/2019 και έχουν αποκτήσει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με αποφοίτους αντίστοιχων Σχολών των Ελληνικών ΑΕΙ.

ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει διεπιστημονικές δεξιότητες και δυνατότητα εξειδίκευσης σε τρεις βασικούς τομείς του επαγγέλματος, μέσω της διδασκαλίας παράλληλων γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ταχέως μεταβαλλόμενης μεταφραστικής αγοράς.

Το επάγγελμα του μεταφραστή είναι ευέλικτο και δίνει τη δυνατότητα ολικής ή μερικής απασχόλησης. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν στην ελληνική και στη διεθνή αγορά εργασίας ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν λάβει αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με το νόμο 4635/2019 και έχουν αποκτήσει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με αποφοίτους των Ελληνικών ΑΕΙ.