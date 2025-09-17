Πτυχία Ιταλικών B2 - C1 - C2 για ΑΣΕΠ και κρίσεις Δημοσίων Υπαλλήλων: ισχυρή ζήτηση για την κορυφαία προετοιμασία στην Ελλάδα με πάροχο τα Πιστοποιημένα Κέντρα Ευρωδιάσταση

Ισχυρή ζήτηση παρουσιάζουν και το Σεπτέμβριο τα προγράμματα για μοριοδοτούμενες πιστοποιήσεις Ιταλικών που παρέχονται από την Ευρωδιάσταση, τα κορυφαία στην Ελλάδα Πιστοποιημένα Κέντρα Προετοιμασίας για αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις Ιταλικών.

Η πιστοποίηση Ιταλικών που θα αποκτηθεί μπορεί να χρησιμεύσει τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και έχει διά βίου ισχύ. Πέρα από τη χρήση της πιστοποίησης για διαγωνισμούς δημοσίου / προκηρύξεις / πίνακες αναπληρωτών / κρίσεις Δημοσίων Υπαλλήλων / προσλήψεις σε Δήμους / Περιφέρειες κλπ, είναι δεδομένη η ευρεία χρήση της Ιταλικής γλώσσας σε πολλούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα.

Τα ταχύρρυθμα μαθήματα Ιταλικών για αρχάριους ενήλικες που παρέχει η Ευρωδιάσταση οδηγούν στις εξετάσεις PLIDA B2 και ΚΠΓ Β2 σε 8-9 μήνες. To PLIDA B2 και το Κρατικό Πτυχίο Ιταλικών B2 είναι δύο άριστες επιλογές για κάθε ενήλικο που ενδιαφέρεται για γρήγορη πιστοποίηση στα Ιταλικά. Για τους ενδιαφερόμενους που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Β2, υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Ιταλικών επιπέδου Γ (Γ1/Γ2) σε 8 μήνες, με στόχευση στο επίπεδο Γ2.

Τα προγράμματα Ιταλικών που παρέχει η Ευρωδιάσταση αποτελούν προϊόν 28ετους εμπειρίας και εξέλιξης και είναι στοχευμένα στη γρήγορη και αποτελεσματική εκμάθηση της Ιταλικής γλώσσας και στην ταχύρρυθμη προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης ΚΠΓ και PLIDA. Η Ευρωδιάσταση είναι τα Πιστοποιημένα Κέντρα Εκμάθησης Ιταλικής γλώσσας που πρώτα στην Ελλάδα υλοποίησαν και εξέλιξαν προγράμματα εκμάθησης Ιταλικών με στόχευση στη γρήγορη απόκτηση πιστοποίησης. Μέχρι και σήμερα, διατηρούν ηγετική θέση στον τομέα αυτό. Όλα τα προγράμματα που παρέχει η Ευρωδιάσταση διακρίνονται - μεταξύ άλλων - και για τον ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΠΑΡΚΗ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ που περιλαμβάνουν (25% - 50% επιπλέον από την πλειοψηφία “παρόμοιων” προγραμμάτων), στοιχείο ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ για τη διασφάλιση της επιτυχίας. Όλα τα προγράμματα που παρέχει η Ευρωδιάσταση καλύπτονται από Γραπτές Εγγυήσεις.

Τα προγράμματα υλοποιούνται από ένα εξαιρετικό team πιστοποιημένων καθηγητριών και καθηγητών Ιταλικών, με εκτεταμένη εμπειρία στην εντατική προετοιμασία ενηλίκων για εξετάσεις πιστοποίησης ιταλικής γλώσσας, καθώς και ως επιτηρήτριες / επιτηρητές και εξετάστριες / εξεταστές. Το γεγονός ότι τα μαθήματα διεξάγονται σε group, εξασφαλίζει στους εκπαιδευόμενους πολύ χαμηλό κόστος (εξοικονόμηση 80% κατά μέσο όρο σε σχέση με τα ιδιαίτερα μαθήματα).

Τα μαθήματα παρέχονται εξ αποστάσεως (online), δια ζώσης ή με τη μορφή υβριδικών μαθημάτων (blended learning). Τα online μαθήματα παρέχονται είτε σε πραγματικό χρόνο είτε με τη μορφή ασύγχρονης εκπαίδευσης (ή συνδυαστικά). Όλα τα μαθήματα είναι διαθέσιμα και σε video.

Πάνω από 4.200 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ επιτυχόντες Β2 Γ1 Γ2. Testimonials ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ σπουδαστών μπορείτε να δείτε εδώ.

H Ευρωδιάσταση διατηρεί στενή συνεργασία με τον εξεταστικό φορέα PLIDA, από τον οποίο έχει λάβει και Πιστοποιητικό Αναγνώρισης για τη συνεισφορά της στη διδασκαλία και τη διάδοση της Ιταλικής γλώσσας στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ευρωδιάσταση στα τηλέφωνα: 210 33.01.300, 210 41.000.34, 210 38.44.888, 210330.111.0 , 210 41.000.85.

