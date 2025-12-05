PoliceNET of Greece logo
Πτώση οχήματος στη θάλασσα στην Καλαμάτα

13:39 | 05/12/2025

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καλαμάτας για περιστατικό πτώσης ενός Ι.Χ.Ε. οχήματος στη θάλασσα, ανατολικά της προβλήτας του λιμένα Καλαμάτας.

Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισαν ένα ημιβυθισμένο Ι.Χ.Ε. όχημα, ενώ με τη συνδρομή στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, απεγκλώβισαν τον μοναδικό επιβάτη του οχήματος.

Ο 86χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας για τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων.

Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας.

