Πτώση οχήματος με 4 επιβάτες στη θάλασσα

Τις απογευματινές ώρες προχθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Στύρων για πτώση ενός Ι.Χ.Ε. οχήματος με τέσσερις επιβαίνοντες, στο λιμάνι των Νέων Στύρων.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, το ανωτέρω όχημα έπεσε στη θάλασσα, εντός του λιμανιού, λόγω μειωμένης ορατότητας

. Στο σημείο έσπευσε στέλεχος της Λιμενικής Αρχής, ο οποίος βούτηξε στη θάλασσα και απεγκλώβισε όλους τους επιβαίνοντες του οχήματος, καλά στην υγεία τους.

Το όχημα ανελκύστηκε με τη συνδρομή ενός ιδιωτικού γερανοφόρου οχήματος, ενώ από το συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Στύρων του Λιμεναρχείου Καρύστου.

