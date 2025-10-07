Πτώση μπαλκονιού από κτήριο - Ένα άτομο τραυματίστηκε

Aναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Λαύριο, όταν τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε σε πολυκατοικία στη διασταύρωση των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κομμάτια μπετόν αποκολλήθηκαν και έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχει ένας ελαφρά τραυματίας, με εκδορές, ενώ οι αρχές απέκλεισαν προληπτικά το σημείο προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λαυρίου, καθώς και αστυνομικοί για τον αποκλεισμό της περιοχής.

Παράλληλα, η τροχαία εκτρέπει προσωρινά την κυκλοφορία από το σημείο έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες καθαρισμού και ελέγχου.

Πηγή: newsbomb.gr