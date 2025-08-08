Πτώση μωρού 1,5 έτους από μπαλκόνι - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Από μπαλκόνι κατοικίας σε περιοχή περιφερειακά της πόλης των Χανίων έπεσε κοριτσάκι, 1,5 ετών, το οποίο μεταφέρθηκε και διασωληνωθηκε στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ηράκλειο.

Το μωρό αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων με τραύματα στον θώρακα και το κεφάλι, χθες στις 10:00, και όπως ενημέρωσε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας, εξετάστηκε από νευρολόγο και παιδοχειρουργό, διασωληνώθηκε, υπεβλήθη σε αξονική, όμως οι γιατροί έκριναν αναγκαίο να διακομισθεί στο ΠΑΓΝΗ. Εκεί εισήχθη αμέσως στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όπου βρίσκεται διασωληνωμένο σε σοβαρή κατάσταση.

Σημειώνεται, ότι το μωρό διέφυγε της προσοχής των ανθρώπων που ήταν μαζί του και έπεσε από το μπαλκόνι. Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.