Ψήφισμα 35ου Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

ΨΗΦΙΣΜΑ
35ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΑΞΙΑ
- Επέκταση της μάχιμης πενταετίας σε επταετία με καταβολή του ίδιου ποσού εισφοράς.
- Αναμόρφωση του ύψους αποζημιώσεων για την εργασία πέραν του πενθημέρου και την απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες.
- Αναπροσαρμογή επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας, το οποίο υπολείπεται σε σχέση με το καταβαλλόμενο στις ένοπλες δυνάμεις.
- Χορήγηση του επιδόματος διοίκησης σε όσους ασκούν καθήκοντα Διοικητή επιπέδου σταθμού και άνω, ανεξαρτήτως βαθμού και αύξησή του στα ποσά που έχει προτείνει η Ομοσπονδία, προκειμένου να συγκλίνουν με τα αντίστοιχα του δημοσίου τομέα
- Θεσμοθέτηση ειδικής ενδιάμεσης μισθολογικής κατηγορίας μεταξύ των υφιστάμενων κατηγοριών Α’ και Β’ για τους αξιωματικούς ΤΕΜΑ ( αρθρ. 124 του Ν.4472/17’ ) και αντίστοιχης ενδιάμεσης μισθολογικής κατηγορίας μεταξύ Β’ και Γ’ για τους αξιωματικούς που προέρχονται από ειδικούς φρουρούς και συνοριακούς φύλακες του ανωτέρω νόμου.
- Επέκταση επιδόματος παραμεθορίου σε όλο το προσωπικό των συνοριακών νομών.
- Θέσπιση επιδόματος αυξημένων μεταναστευτικών ροών.
- Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης (υπέρ ανέργων).
- Περαιτέρω ενίσχυση των αποθεματικών των ασφαλιστικών μας Ταμείων με επέκταση στο σύνολο των παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και θεσμοθέτηση νέων πόρων (όπως συνολικά τις έχουμε προτείνει στο από 24/02/2025 υπ’ αριθ. 05-2025 έγγραφό μας ).
- Θέσπιση επιδόματος πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών.
- Ίδρυση Νοσοκομείου αστυνομικών (ή Σωμάτων Ασφαλείας), στα πρότυπα των στρατιωτικών νοσοκομείων και ίδρυση Σ.Ο.Α για τη στέγαση των στελεχών με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων πχ ΣΔΙΤ.
- Ίδρυση βρεφονηπιακών σταθμών, σε Γ.Α.Δ.Α., Γ.Α.Δ.Θ και Α.Ε.Α (σε πρώτη φάση) και εν συνεχεία σε όλες τις έδρες των Δ.Α ή μεγάλα αστικά κέντρα υπό την εποπτεία του Ιδρύματος Μέριμνας και Αριστείας με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων πχ ΣΔΙΤ.
- Λειτουργία της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας και διαδικτυακά όπως η Σ.Ε.Θ.Α των Ενόπλων Δυνάμεων και σύναψη μνημονίου συνεργασίας με Α.Ε.Ι για παροχή μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στην αστυνομική εκπαίδευση. Αύξηση των εισερχομένων στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.
- Ενεργοποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ Γ3α,β/2022), η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του αρ.96Α του Ν.2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» που αφορά τις ακούσιες νοσηλείες και την απεμπλοκή των αστυνομικών υπηρεσιών από αυτές.
- Εισαγωγή τεχνητής νοημοσύνης σε όλες τις διαδικασίες της ΕΛ.ΑΣ., διοικητικές-επιχειρησιακές, με τη δημιουργία και χρήση ειδικού chatbot, προκειμένου να λειτουργήσει ως ψηφιακός βοηθός των Αστυνομικών.
- Εξορθολογισμός του συστήματος αποσπάσεων.
- Τροποποίηση της ισχύουσας ρύθμισης των είκοσι (20) ναυτικών μιλιών (άρθρα 8 και 9 του Ν.2685/99) για οδοιπορικά και έξοδα διαμονής και εναρμόνιση με την νομοθετική διάταξη του Ν.4937/2022 (άρθρα 34 έως 37).
- Επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν την αξιοποίηση του κτιρίου του Αρχηγείου της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής επί της οδού Ιουλιανού.