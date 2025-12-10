PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Ψήφισμα 35ου Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

1
15:57 | 10/12/2025

ΨΗΦΙΣΜΑ

35ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΑΞΙΑ

  1. Επέκταση της μάχιμης πενταετίας σε επταετία με καταβολή του ίδιου ποσού εισφοράς.
  2. Αναμόρφωση του ύψους αποζημιώσεων για την εργασία πέραν του πενθημέρου και την απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες.
  3. Αναπροσαρμογή επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας, το οποίο υπολείπεται σε σχέση με το καταβαλλόμενο στις ένοπλες δυνάμεις.
  4. Χορήγηση του επιδόματος διοίκησης σε όσους ασκούν καθήκοντα Διοικητή επιπέδου σταθμού και άνω, ανεξαρτήτως βαθμού και αύξησή του στα ποσά που έχει προτείνει η Ομοσπονδία, προκειμένου να συγκλίνουν με τα αντίστοιχα του δημοσίου τομέα
  5. Θεσμοθέτηση ειδικής ενδιάμεσης μισθολογικής κατηγορίας μεταξύ των υφιστάμενων κατηγοριών Α’ και Β’ για τους αξιωματικούς ΤΕΜΑ ( αρθρ. 124 του Ν.4472/17’ ) και αντίστοιχης ενδιάμεσης μισθολογικής κατηγορίας μεταξύ Β’ και Γ’ για τους αξιωματικούς που προέρχονται από ειδικούς φρουρούς και συνοριακούς φύλακες του ανωτέρω νόμου.  
  6. Επέκταση επιδόματος παραμεθορίου σε όλο το προσωπικό των συνοριακών νομών.
  7. Θέσπιση επιδόματος αυξημένων μεταναστευτικών ροών.
  8. Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης (υπέρ ανέργων).
  9. Περαιτέρω ενίσχυση των αποθεματικών των ασφαλιστικών μας Ταμείων με επέκταση στο σύνολο των παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και θεσμοθέτηση νέων πόρων (όπως συνολικά τις έχουμε προτείνει στο από 24/02/2025 υπ’ αριθ. 05-2025 έγγραφό μας ).
  10. Θέσπιση επιδόματος πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών.
  11. Ίδρυση Νοσοκομείου αστυνομικών (ή Σωμάτων Ασφαλείας), στα πρότυπα των στρατιωτικών νοσοκομείων και ίδρυση Σ.Ο.Α για τη στέγαση των στελεχών με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων πχ ΣΔΙΤ.
  12. Ίδρυση βρεφονηπιακών σταθμών, σε Γ.Α.Δ.Α., Γ.Α.Δ.Θ και Α.Ε.Α (σε πρώτη φάση) και εν συνεχεία σε όλες τις έδρες των Δ.Α ή μεγάλα αστικά κέντρα υπό την εποπτεία του Ιδρύματος Μέριμνας και Αριστείας με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων πχ ΣΔΙΤ.
  13. Λειτουργία της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας και διαδικτυακά όπως η Σ.Ε.Θ.Α των Ενόπλων Δυνάμεων και σύναψη μνημονίου συνεργασίας με Α.Ε.Ι για παροχή μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στην αστυνομική εκπαίδευση. Αύξηση των εισερχομένων στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.
  14. Ενεργοποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ Γ3α,β/2022), η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του αρ.96Α του Ν.2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» που αφορά τις ακούσιες νοσηλείες και την απεμπλοκή των αστυνομικών υπηρεσιών από αυτές.
  15. Εισαγωγή τεχνητής νοημοσύνης σε όλες τις διαδικασίες της ΕΛ.ΑΣ., διοικητικές-επιχειρησιακές, με τη δημιουργία και χρήση ειδικού chatbot, προκειμένου να λειτουργήσει ως ψηφιακός βοηθός των Αστυνομικών.
  16. Εξορθολογισμός του συστήματος αποσπάσεων.
  17. Τροποποίηση της ισχύουσας ρύθμισης των είκοσι (20) ναυτικών μιλιών (άρθρα 8 και 9 του Ν.2685/99) για οδοιπορικά και έξοδα διαμονής και εναρμόνιση με την νομοθετική διάταξη του Ν.4937/2022 (άρθρα 34 έως 37).
  18. Επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν την αξιοποίηση του κτιρίου του Αρχηγείου της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής επί της οδού Ιουλιανού.
