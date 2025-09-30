Ψηφιακή αναβάθμιση και απόδοση 5% από τροχονομικές παραβάσεις

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

- Πριν λίγες εβδομάδες διαβάσαμε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ψηφιακή αναβάθμιση της διαχείρισης των ανείσπρακτων βεβαιωθέντων τροχονομικών παραβάσεων σε βάρος οχημάτων της αλλοδαπής. Ειδικά σε περιοχές με αυξημένη τουριστική και διασυνοριακή κίνηση, όπως είναι η Θράκη, η Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία παρατηρούνται σημαντικά διαφυγόντα έσοδα, μειώνεται η αποτρεπτική ισχύς των τροχονομικών ελέγχων και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας καθώς δεν υφίσταται αποτελεσματικός μηχανισμός είσπραξης από αλλοδαπούς παραβάτες.

- Από το πρώτο διάστημα του νεοσύστατου Δ.Σ. της Ένωσής μας θίξαμε το θέμα στις συναντήσεις μας με τοπικούς δημάρχους και βουλευτές της περιφέρειάς μας. Προτείναμε την άμεση δημιουργία ενιαίου ψηφιακού μηχανισμού είσπραξης των προστίμων, ο οποίος θα συνδέεται με τα συνοριακά σημεία εξόδου της χώρας. Μέσω του μηχανισμού αυτού, θα καταγράφονται οι βεβαιωμένες παραβάσεις που αφορούν αλλοδαπά οχήματα και θα παρέχεται η δυνατότητα άμεσης είσπραξης του προστίμου είτε ηλεκτρονικά είτε κατά τον έλεγχο εξόδου από τη χώρα. Η μη εξόφληση του προστίμου θα συνιστά λόγο απαγόρευσης εξόδου του οχήματος μέχρι την τακτοποίησή του, αντίστοιχα με πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

- Ο προτεινόμενος μηχανισμός μπορεί να υλοποιηθεί σε συνεργασία με τα Υπουργεία - Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας είσπραξης και την αποσυμφόρηση των δημοτικών υπηρεσιών. Παράλληλα, προτάθηκε η δημιουργία πολύγλωσσης διαδικτυακής πλατφόρμας πληρωμών, στην οποία οι αλλοδαποί οδηγοί θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την εκκρεμότητα και να εξοφλούν τα πρόστιμα άμεσα με ηλεκτρονικά μέσα.

- Επιπλέον , με το ν. 4256/2014 θεσπίστηκε η απόδοση ποσοστού 5% από τα έσοδα των τροχονομικών παραβάσεων προς ενίσχυση των επικουρικών ταμείων των αστυνομικών. Παρά τη σαφή αυτή νομοθετική πρόβλεψη, μέχρι σήμερα η διάταξη δεν έχει εφαρμοστεί, με αποτέλεσμα να στερούνται οι ασφαλιστικοί φορείς των αστυνομικών σημαντικούς πόρους που δικαιούνται.

- Η μη υλοποίηση του νόμου δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς την τήρηση της νομιμότητας και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων απέναντι στους θεσμούς.

- Καλούμε την Πολιτεία να μεριμνήσει άμεσα για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία των ταμείων και η ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλισης των αστυνομικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΚΙΔΗΣ Ηλίας ΤΟΠΑΛΟΥΔΗΣ Πέτρος