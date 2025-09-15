Το πρότυπο µισθολογικό «µοντέλο» του Δένδια που δεν θα επιβαρύνει τα κρατικά ταμεία

Οι αυξήσεις στις αποδοχές των στελεχών δεν θα επιβαρύνουν τα κρατικά ταμεία, καθώς θα προκύψουν από την εξοικονόμηση του προϋπολογισμού του υπουργείου



Ποσοστιαία αύξηση από 13% έως 20% στις αποδοχές του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, που ξεκινούν από 110 ευρώ τον μήνα, επιφέρουν οι παρεμβάσεις στο μισθολόγιο των στελεχών, έπειτα από ριζικές αλλαγές στη δομή και τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών.



Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην κατεύθυνση της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030» εφαρμόζει σημαντικές παρεμβάσεις στο μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο την αύξηση των εισοδημάτων τους, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως σημειώνουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται για αυξήσεις οι οποίες (με εξαίρεση την αύξηση των 30 ευρώ του κατώτατου μισθού των δημόσιων υπαλλήλων) είναι αποτέλεσμα της εξοικονόμησης που δημιουργείται από την αναδιοργάνωση του στρατεύματος στο πλαίσιο της νέας δομής δυνάμεων.



Ουσιαστικά, εφαρμόζεται ένα νέο «μοντέλο» υλοποίησης αυξήσεων, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει και ως πρότυπο για το σύνολο του δημόσιου τομέα, ενώ για το θέμα τοποθετήθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο περιθώριο της ΔΕΘ, σημειώνοντας: «Από 1ης Οκτωβρίου θα υπάρξουν αυξήσεις από 13% έως και 20%, οι οποίες δεν προέρχονται από επιπλέον χρήματα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Είναι από εξοικονομήσεις μέσα στον δικό μας προϋπολογισμό. Από χρήματα που υπήρχαν ήδη. Δεν επιβαρύνεται ο Έλληνας φορολογούμενος». Στο ίδιο πλαίσιο, συνδυαστικά με τη θέσπιση των νέων μισθολογικών ρυθμίσεων για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, δρομολογείται το οικιστικό πρόγραμμα, με σκοπό να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των στελεχών τους σε μία έμπρακτη αναγνώριση της αποστολής τους και των κρίσιμων για τη χώρα καθηκόντων τους.



Πρόκειται για μία μισθολογική μεταρρύθμιση η οποία έχει κλιμακωτή εφαρμογή ως εξής:



• Η πρώτη αύξηση ύψους 30 ευρώ (ΜΕΙΚΤΑ), που αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού των δημόσιων υπαλλήλων, έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2025.

• Η δεύτερη αύξηση, ύψους 100 ευρώ (ΜΕΙΚΤΑ), που αφορά προσαύξηση του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας, έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2025.

• Η τρίτη αύξηση, που αφορά την ενίσχυση βασικών μισθών και επιδομάτων, θα δοθεί από την 1η Οκτωβρίου 2025 και σε περίπτωση που τα λογιστικά κέντρα μισθοδοσίας, μετά την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας, δεν προλάβουν τη μισθοδοσία του Οκτωβρίου 2025, θα δοθούν τα αντίστοιχα αναδρομικά με την επόμενη μισθοδοσία.



Συνολικά θα εφαρμοστεί μια τακτική ενίσχυσης βασικών μισθών και επιδομάτων, η οποία επιφέρει ποσοστιαία αύξηση από 13% έως 20%, στις αποδοχές του στρατιωτικού προσωπικού των Ε.Δ.



Αναλυτικότερα: Στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και τον βαθμό, ενώ αποτυπώνεται μισθολογικά σταδιακή μετάβαση στο νέο βαθμολόγιο.



Σημαντική αύξηση δίνεται στο επίδομα θέσης ευθύνης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Ταγματάρχης θα λαμβάνει επίδομα θέσης ευθύνης 100 € από 39 € που λάμβανε (ΟΛΑ ΜΕΙΚΤΑ!!!). Αντίστοιχα ο Συνταγματάρχης θα λαμβάνει επίδομα θέσης ευθύνης 200 € από 78 € που λάμβανε (ΟΛΑ ΜΕΙΚΤΑ!!!).



Καθιερώνεται η καταβολή επιδόματος διοίκησης, για το προσωπικό που καλύπτει συγκεκριμένες θέσεις διοίκησης και το οποίο θα κυμαίνεται από 100 € έως και 400 €, ανάλογα με την Κατηγορία και τον βαθμό (ΟΛΑ ΜΕΙΚΤΑ!!!).



Σημαντική ενίσχυση στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θα επιφέρει και το Οικιστικό Πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και το οποίο θα απαλλάξει πολλά από αυτά από τη δαπάνη του ενοικίου. «Μέχρι το 2030 έχουμε προγραμματίσει να ολοκληρώσουμε 5.000 σπίτια. Περίπου 1.059 σπίτια ολοκληρώνονται μέχρι τον Ιούνιο του 2026» τόνισε ο κ. Δένδιας κατά τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Επιπροσθέτως όλων αυτών, με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, από τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2026, αναμένεται περαιτέρω αύξηση στις μηνιαίες καθαρές απολαβές.



Αναλυτικά παραδείγματα



• ΕΠ.ΟΠ., άγαμος με 1 έτος υπηρεσίας, τον Δεκέμβριο 2024 λάμβανε μικτές αποδοχές 1.114 €, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνει 1.316 €, ήτοι πλέον 202 € τον μήνα ή 2.424 € το έτος ΜΕΙΚΤΑ!!!.

• ΕΜΘ, έγγαμος με 22 έτη υπηρεσίας, τον Δεκέμβριο 2024 λάμβανε μικτές αποδοχές 1.809 €, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνει 2.049 €, ήτοιπλέον 240 € τον μήνα ή 2.880 € το έτος ΜΕΙΚΤΑ!!!.

• Μόνιμος Λοχίας, προελεύσεως ΑΣΣΥ, άγαμος με 3 έτη υπηρεσίας, τον Δεκέμβριο 2024 λάμβανε μικτές αποδοχές 1.170 €, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνει 1.400 €, ήτοι πλέον 230 € τον μήνα ή 2.760 € το έτος ΜΕΙΚΤΑ!!!.

• Ανθυπασπιστής, προελεύσεως ΑΣΣΥ, έγγαμος με 1 τέκνο και 17 έτη υπηρεσίας, τον Δεκέμβριο 2024 λάμβανε μικτές αποδοχές 1.885 €, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνει 2.153 €, ήτοι πλέον 268 € τον μήνα ή 3.216 € το έτος ΜΕΙΚΤΑ!!!.

• Λοχαγός, προελεύσεως ΑΣΕΙ, έγγαμος με 15 έτη υπηρεσίας, τον Δεκέμβριο 2024 λάμβανε μικτές αποδοχές 1.885 €, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνει 2.269 €, ήτοι πλέον 384 € τον μήνα ή 4.608 € το έτος ΜΕΙΚΤΑ!!!.

• Αντιπλοίαρχος, έγγαμος με 2 τέκνα, 27 έτη υπηρεσίας, κυβερνήτης φρεγάτας, τον Δεκέμβριο 2024 λάμβανε μικτές αποδοχές 4.007 €, συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος στόλου, ενώ με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνει 4.693 €, ήτοι πλέον 686 € τον μήνα ή 8.232 € το έτος ΜΕΙΚΤΑ!!!.



Δημοσιεύθηκε στην Κυριακάτικη Απογευματινή της 14/09/2025