Πρώτος σε ψήφους ως αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία ο Γιώργος Καρτσάκης

Πρώτος και με διαφορά εξελέγη Αντιπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών ο Γιώργος Καρτσάκης, κατά τις πρόσφατες εκλογές των αστυνομικών του Ν. Λασιθίου, γεγονός που δείχνει έμπρακτα την εκτίμηση των συναδέλφων του προς το πρόσωπο του.

Άλλωστε, γνωρίζουν πολύ καλά ποιος είναι δεδομένου ότι διατέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Λασιθίου για 9 συναπτά έτη, από το 2015 έως και το 2023 οπότε και αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στις περιφερειακές εκλογές ώστε να προσφέρει στα κοινά από το μετερίζι της αυτοδιοίκησης.

Ο Γιώργος Καρτσάκης εξελέγη πρώτος με 81 ψήφους-με δικαίωμα ενός σταυρού-αποτέλεσμα που του δίνει δύναμη να διεκδικεί το καλύτερο που μπορεί για τους συναδέλφους του.

