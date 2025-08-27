Πρωτοβουλίες Αστυνομικής Ένωσης για να ανακουφίσει (οικονομικά) Αστυνομικούς με οικογένειες - Η Κυβέρνηση πρέπει να κάνει περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΙΑΔΗΣ

Από το 2023, όταν δημιουργήθηκε το Υπουργείο Συνοχής για το Δημογραφικό και τη Γήρανση, η κατάσταση όχι μόνο δεν βελτιώθηκε, αλλά συνεχώς χειροτερεύει. Οι πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν δεν προσέφεραν ουσιαστική βοήθεια. Τα χωριά ερημώνουν, τα σχολεία κλείνουν και το πρόβλημα σύντομα θα φανεί παντού ακόμα και στο ασφαλιστικό σύστημα.



Πώς, όμως, να αλλάξει κάτι, όταν η ακρίβεια έχει φτάσει στα ύψη, τα σπίτια είναι απλησίαστα και πανηγυρίζουμε για πλεονάσματα που προέρχονται από την αφαίμαξη των Ελλήνων φορολογουμένων;



Δεν αρκεί να δίνεις 2.400 ευρώ για κάθε γέννα. Το ζήτημα δεν είναι μόνο να γεννηθεί ένα παιδί, αλλά πώς θα μεγαλώσει. Τα φορολογικά κίνητρα δεν επαρκούν, όταν το πραγματικό πρόβλημα είναι η ακρίβεια που γονατίζει τις οικογένειες.



Και ας δούμε μερικά πραγματικά παραδείγματα, όπου το κράτος είναι απόν:



Συνάδελφος με 6μελή οικογένεια παλεύει να πληρώσει το στεγαστικό του δάνειο. Το κράτος του παρέχει μόνο ένα επίδομα κάθε δύο μήνες, το οποίο όμως υπολογίζεται στο εισόδημά του. Έτσι, κινδυνεύει να το χάσει αν ξεπεράσει οριακά τα εισοδηματικά κριτήριαη να μειωθεί.Οι οικογένειες με πέντε μέλη και άνω δεν είναι πολλές· αυτά τα άδικα κριτήρια πρέπει να καταργηθούν. Προτείνω τη δημιουργία φορέα, αντίστοιχου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που να αναλαμβάνει να χορηγεί αλλά και να αγοράζει στεγαστικά δάνεια με μηδενικό επιτόκιο για πολύτεκνες οικογένειες.



Συνάδελφος αστυνομικός με τρία παιδιά και στεγαστικό δάνειο είναι παντρεμένος με αναπληρώτρια εκπαιδευτικό, η οποία κάθε χρόνο τοποθετείται εκτός της πόλης όπου ζει η οικογένεια. Το Υπουργείο θα έπρεπε να προβλέπει αυτόματα την απόσπαση του αστυνομικού στον τόπο εργασίας της συζύγου, με έξοδα του Δημοσίου. Έτσι, δεν θα χρειάζεται να καταφεύγει σε συνδικαλιστές ή πολιτικούς για «παρέμβαση», και ταυτόχρονα θα ενισχύεται το οικογενειακό εισόδημα.Γενικα θα πρέπει οι πολύτεκνες οικογένειες να έχουν προτεραιότητα ειδικά στις αποσπασεις με έξοδα δημοσίου



Ζευγάρι αστυνομικών με 4 παιδιά τα παιδιά του περνούν σε σχολές εκτός της πόλης τους. Αν υπάρχει αντίστοιχη σχολή στην πόλη όπου διαμένουν, θα πρέπει να προβλέπεται μεταγραφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και καθ’ υπέρβαση, ώστε να μην επιβαρύνεται δυσβάσταχτα ο οικογενειακός προϋπολογισμός.



Σαν Ένωση, με τα περιορισμένα μέσα που διαθέτουμε καταφέραμε να θεσπίσουμε μικρά αλλά ουσιαστικά μέτρα:



500€ για κάθε οικογένεια που αποκτά τέταρτο παιδί (ήδη περισσότερες από 30 οικογένειες έχουν λάβει το επίδομα).



Δωροεπιταγές σε περίπου 34 πολύτεκνες οικογένειες αστυνομικών.



Είμαστε σε καλό δρόμο για τη δημιουργία του πρώτου παιδικού σταθμού για οικογένειες αστυνομικών, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.



Παρέχουμε παιδίατρο για όλα τα μέλη των οικογενειών της Ένωσής μας.



Αν και αυτά δεν λύνουν το μεγάλο πρόβλημα, δείχνουν την ανάγκη για πραγματικές πολιτικές στήριξης των οικογενειών και ιδιαίτερα των πολύτεκνων συναδέλφων μας.



Γιατί, αν μια Ένωση μπορεί με περιορισμένα μέσα να στηρίξει έμπρακτα τις οικογένειες, τότε η κυβέρνηση δεν έχει καμία απολύτως δικαιολογία.

ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

