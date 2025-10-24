Πρωτοβουλία Αστυνομικών: Όχι στην καταστολή του εκπαιδευτικού κινήματος

Μόνο ντροπή θα έπρεπε να αισθάνονται οι κύριοι της Κυβέρνησης για το όργιο καταστολής που έλαβε χώρα στην κινητοποίηση της Πέμπτης 23/10 στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας. Στο στόχαστρο των αστυνομικών δυνάμεων βρέθηκαν εκπαιδευτικοί, γονείς αλλά και μαθητές που διεκδικούσαν τα αυτονόητα δίκαια αιτήματά των ιδίων και των παιδιών τους, με κύριο να μη συγχωνευθούν τα τμήματα σε δημοτικά σχολεία της Αθήνας και άλλων Δήμων.

Η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των γονιών, εκπαιδευτικών, μαθητών και να σταματήσει να χτυπάει όσους αγωνίζονται.

Ποιος γονιός θέλει το παιδί του να κάνει μάθημα σε αίθουσες με υπέρμετρα υψηλό αριθμό παιδιών; Πώς η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξυπηρετεί ουσιαστικά τον εκπαιδευτικό της σκοπό μέσα σε τέτοιες συνθήκες; Ποιος γονιός συμφωνεί με την τεράστια υποχρηματοδότηση των σχολείων, που οδηγεί τους εκπαιδευτικούς να ζητούν συνεχώς πρώτες ύλες από τα παιδιά; Ποιος γονιός δέχεται να υπάρχουν τόσα κενά από εκπαιδευτικούς;

Η σημερινή καταστολή ενσωματώνεται στο ευρύτερο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής. Η εκπαίδευση των παιδιών μας για εκείνους είναι κόστος και όχι αυτονόητο δικαίωμα. Άλλωστε πώς θα συγκεντρωθούν τα λεφτά για να εξασφαλιστεί το απαιτούμενο χαρτοφυλάκιο που προορίζεται για την πολεμική οικονομία, για την… ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων και τις φοροαπαλλαγές του κεφαλαίου.

Καλούμε τον κάθε συνάδελφο να αντιδράσει απέναντι σε αυτές τις εικόνες, να αντιληφθεί ότι εκείνος και η οικογένειά του ζει τα αποτελέσματα της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής. Να μην συμβιβάζεται ο/η κάθε συνάδελφος με την καταστολή και τον αυταρχισμό της κυβέρνησης. Οι αστυνομικοί είμαστε και εμείς μέρος της κοινωνίας όπως όλος ο υπόλοιπος λαός μας, και δεν θα δεχθούμε να μας θέσουν απέναντί του.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ