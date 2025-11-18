Το πρώτο teaser της live-action ταινίας «Moana» της Disney

Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Disney, το πρώτο teaser για την live-action εκδοχή της «Moana», με πρωταγωνίστρια την Κάθριν Λαγκαάια (Catherine Laga'aia).

Όπως και στην πρωτότυπη ταινία κινουμένων σχεδίων του 2016, έτσι και στο νέο φιλμ ο Ντουέιν Τζόνσον (Dwayne Johnson) υποδύεται τον πανίσχυρο ημίθεο Maui, ο οποίος βοηθά τη θαρραλέα έφηβη να σώσει το νησί της και τους κατοίκους του.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τόμας Κάιλ (Thomas Kail) σε σενάριο των Τζάρεντ Μπους (Jared Bush) και Ντάνα Λεντού Μίλερ (Dana Ledoux Miller).