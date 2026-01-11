Το πρώτο στρατιωτικό όχημα της Αλβανίας βγαίνει στους δρόμους -Ποιος το κατασκευάζει

Η γειτονική χώρα ετοιμάζεται να ξεκινήσει την παραγωγή του Shota, ενός τεθωρακισμένου οχήματος μεταφοράς προσωπικού με αντοχή σε νάρκες και πυρά πολυβόλου, μέσα από μια πρωτόγνωρη βαλκανική συνεργασία.

Η Αλβανία, το Κόσοβο και η Κροατία προχωρούν στη δημιουργία του πρώτου κοινού βαλκανικού προγράμματος παραγωγής τεθωρακισμένου οχήματος, με επίκεντρο το Shota, ένα MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) που έχει σχεδιαστεί για στρατιωτική και εσωτερική ασφάλεια. Το πρόγραμμα επιβεβαιώθηκε από τον υπηρεσιακό υπουργό Άμυνας του Κοσόβου, Ejup Maqedonci, με τις τρεις χώρες να βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης του σχετικού πλαισίου συνεργασίας.

Το Shota αναπτύχθηκε από την αλβανική εταιρεία Timak, με έδρα τα Τίρανα, από γυναίκες μηχανικούς και αποτελεί το πρώτο αμιγώς τεθωρακισμένο όχημα της εταιρείας. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε επίσημα στη διεθνή έκθεση Eurosatory το 2024 και έχει ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο δοκιμών του.

Μέχρι σήμερα, η Timak δραστηριοποιούνταν κυρίως σε ειδικές μετασκευές πολιτικών οχημάτων για κρατικές υπηρεσίες, όπως ασθενοφόρα, πυροσβεστικά και οχήματα πολιτικής προστασίας. Μάλιστα η ίδια εταιρεία πριν 2 χρόνια είχε παίξει δυνατά στη δημοσιότητα όταν ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, μέσω δημοσίευσής του στο Facebook, είχε αναφέρει ότι εργάζεται πάνω στην εξέλιξη ενός supercar.

Το Shota έχει μεικτό βάρος περίπου 13 τόνους και διατίθεται σε διαμορφώσεις 4×4 και 6×6. Μπορεί να μεταφέρει έως 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του πληρώματος, ενώ η κατασκευή του βασίζεται σε φιλοσοφία MRAP με δάπεδο σχήματος V, σχεδιασμένο ώστε να εκτονώνει την ενέργεια εκρήξεων από νάρκες ή αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Η θωράκιση αντιστοιχεί στο επίπεδο STANAG 4569 Level 2, προσφέροντας προστασία από πυρά διαμετρήματος 7,62×39 χιλιοστών από απόσταση 30 μέτρων, καθώς και από εκρήξεις έως 6 κιλών κάτω από τον τροχό ή το δάπεδο. Σύμφωνα με την κατασκευάστρια, υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης της προστασίας σε υψηλότερα επίπεδα.

Το Shota διαθέτει χαλύβδινη θωράκιση τύπου Armox, βαλλιστικά κρύσταλλα πάχους έως 56 χιλιοστών και αντικραδασμικά καθίσματα για το πλήρωμα και τους επιβάτες. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται σύστημα κλιματισμού, κάμερες περιμετρικής ορατότητας, θυρίδα οροφής με δυνατότητα τοποθέτησης πολυβόλου ή ελαφρού πυργίσκου, καθώς και δυνατότητα εγκατάστασης πρόσθετου εξοπλισμού.

Στο τομέα του κινητήρα εφοδιάζεται με τους εξακύλινδρους Cummins ISBE-275 ή ISLE-350, με την ισχύ του να φτάνει έως τους 350 ίππους και τη ροπή έως τα 1.500 Nm. Η αυτονομία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ξεπερνάει τα 100 χιλιόμετρα, ενώ η τελική ταχύτητα του δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί.

Σύμφωνα με το σχέδιο συνεργασίας, η παραγωγή και συναρμολόγηση του Shota θα μοιραστεί μεταξύ των τριών χωρών, με στόχο τόσο την κάλυψη εθνικών αναγκών όσο και τη διάθεση του οχήματος σε εξαγωγικές αγορές. Πρόκειται για την πρώτη φορά που τρία βαλκανικά κράτη συμπράττουν σε κοινό πρόγραμμα στρατιωτικού οχήματος, επιδιώκοντας μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές και ενίσχυση της περιφερειακής αμυντικής βιομηχανίας.

