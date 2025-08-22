Πρώτες Βοήθειες & Θερμοπληξία – Γνώση που Σώζει Ζωές αυτό το Καλοκαίρι

Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο ήλιος και διασκέδαση. Οι υψηλές θερμοκρασίες φέρνουν μαζί τους σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, όπως η θερμοπληξία.
Γνωρίζεις πώς να την αναγνωρίσεις και να βοηθήσεις;
Συμπτώματα θερμοπληξίας:
• Έντονη ζέστη, πονοκέφαλος
• Ναυτία, έμετος
• Ξηρό, κοκκινισμένο δέρμα
• Ταχυκαρδία, ζάλη
• Απώλεια συνείδησης
Πρώτες Βοήθειες για Θερμοπληξία:
- Μεταφέρουμε τον πάσχοντα σε δροσερό χώρο
- Αφαιρούμε τα βαριά ρούχα
- Βρέχουμε το σώμα με κρύο νερό ή εφαρμόζουμε κρύες κομπρέσες
- Αν είναι σε θέση να καταπιεί, του δίνουμε κρύο νερό
- Καλούμε άμεσα 166
Ξέρεις πώς να αντιμετωπίσεις σωστά μια τέτοια κατάσταση;
Με το 18ωρο εξ αποστάσεως σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών της Easy Education, μαθαίνεις:
🔸 Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για θερμοπληξία, εγκαύματα, πνιγμό, αλλεργίες
🔸 Εκπαίδευση σε ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή (AED)
🔸 Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες για όσους έχουν παιδιά
Έναρξη νέων τμημάτων:
Πρώτες Βοήθειες
Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες
Γιατί τώρα;
✔️ Γιατί το καλοκαίρι είναι γεμάτο προκλήσεις και κινδύνους.
✔️ Γιατί η γνώση είναι δύναμη – και μπορεί να σώσει μια ζωή.
Δήλωσε συμμετοχή τώρα – δώσε στον εαυτό σου τη γνώση που σώζει.
