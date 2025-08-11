Πρώτες Βοήθειες & Θερμοπληξία – Γνώση που Σώζει Ζωές αυτό το Καλοκαίρι

Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο ήλιος και διασκέδαση. Οι υψηλές θερμοκρασίες φέρνουν μαζί τους σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, όπως η θερμοπληξία.

Γνωρίζεις πώς να την αναγνωρίσεις και να βοηθήσεις;

Συμπτώματα θερμοπληξίας:

• Έντονη ζέστη, πονοκέφαλος

• Ναυτία, έμετος

• Ξηρό, κοκκινισμένο δέρμα

• Ταχυκαρδία, ζάλη

• Απώλεια συνείδησης

Πρώτες Βοήθειες για Θερμοπληξία:

Μεταφέρουμε τον πάσχοντα σε δροσερό χώρο

Αφαιρούμε τα βαριά ρούχα

Βρέχουμε το σώμα με κρύο νερό ή εφαρμόζουμε κρύες κομπρέσες

Αν είναι σε θέση να καταπιεί, του δίνουμε κρύο νερό

Καλούμε άμεσα 166

➡️ Ξέρεις πώς να αντιμετωπίσεις σωστά μια τέτοια κατάσταση; Αν όχι, τώρα είναι η στιγμή να μάθεις.

Με το 18ωρο εξ αποστάσεως σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών της Easy Education, μαθαίνεις:

🔸 Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για θερμοπληξία, εγκαύματα, πνιγμό, αλλεργίες

🔸 Εκπαίδευση σε ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή (AED)

🔸 Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες για όσους έχουν παιδιά

Έναρξη νέων τμημάτων:

➔ 14 Ιουλίου 2025 – Πρώτες Βοήθειες

➔ 21 Ιουλίου 2025 – Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες

Γιατί τώρα;

✔️ Γιατί το καλοκαίρι είναι γεμάτο προκλήσεις και κινδύνους.

✔️ Γιατί η γνώση είναι δύναμη – και μπορεί να σώσει μια ζωή.

Δήλωσε συμμετοχή τώρα – δώσε στον εαυτό σου τη γνώση που σώζει.

