Ελλάδα

Πρώτες Βοήθειες & Θερμοπληξία – Γνώση που Σώζει Ζωές αυτό το Καλοκαίρι

21:00 | 11/08/2025

Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο ήλιος και διασκέδαση. Οι υψηλές θερμοκρασίες φέρνουν μαζί τους σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, όπως η θερμοπληξία.

Γνωρίζεις πώς να την αναγνωρίσεις και να βοηθήσεις;

Συμπτώματα θερμοπληξίας:
• Έντονη ζέστη, πονοκέφαλος
• Ναυτία, έμετος
• Ξηρό, κοκκινισμένο δέρμα
• Ταχυκαρδία, ζάλη
• Απώλεια συνείδησης

 Πρώτες Βοήθειες για Θερμοπληξία:

  • Μεταφέρουμε τον πάσχοντα σε δροσερό χώρο
  • Αφαιρούμε τα βαριά ρούχα
  • Βρέχουμε το σώμα με κρύο νερό ή εφαρμόζουμε κρύες κομπρέσες
  • Αν είναι σε θέση να καταπιεί, του δίνουμε κρύο νερό
  • Καλούμε άμεσα 166

➡️ Ξέρεις πώς να αντιμετωπίσεις σωστά μια τέτοια κατάσταση; Αν όχι, τώρα είναι η στιγμή να μάθεις.

Με το 18ωρο εξ αποστάσεως σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών της Easy Education, μαθαίνεις:
🔸 Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για θερμοπληξία, εγκαύματα, πνιγμό, αλλεργίες
🔸 Εκπαίδευση σε ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή (AED)
🔸 Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες για όσους έχουν παιδιά

Έναρξη νέων τμημάτων:
➔ 14 Ιουλίου 2025 – Πρώτες Βοήθειες
➔ 21 Ιουλίου 2025 – Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες

Γιατί τώρα;
✔️ Γιατί το καλοκαίρι είναι γεμάτο προκλήσεις και κινδύνους.
✔️ Γιατί η γνώση είναι δύναμη – και μπορεί να σώσει μια ζωή.

Δήλωσε συμμετοχή τώρα – δώσε στον εαυτό σου τη γνώση που σώζει.

Εγγραφή εδώ → www.easy-education.gr
 [email protected]
2311 11 01 86

