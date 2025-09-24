Πρωταθλήτρια η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών

Ανακοίνωση της Αθλητικής Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος:

Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών είναι η νικήτρια του 12ου Super Cup Ποδοσφαίρου.

Σε έναν συναρπαστικό τελικό, που διεξήχθη στο Εθνικό στάδιο Αλεξανδρούπολης “Φώτης Κοσμάς”, την Τρίτη 23/09/2025, η ομάδα της Τροχαίας νίκησε με σκορ 2-1 την Δ.Α. Αλεξανδρούπολης.

Τα 2 νικητήρια γκολ πέτυχε ο Ράπτης, ενώ για τους φιναλίστ σκόραρε ο Παγωνίδης. Πολλές οι κλασικές ευκαιρίες και από τις 2 ομάδες, με αποκορύφωμα ένα δοκάρι στο 1ο ημίχρονο και ένα χαμένο πέναλτι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων για την Αλεξανδρούπολη, που απέκρουσε ο τερματοφύλακας Κουτσογιαννούλης, ο οποίος αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης.

Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στις κερκίδες του σταδίου και χειροκρότησε την προσπάθεια των δύο ομάδων.

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Τζατζάκης και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, θα ήθελαν να συγχαρούν τους αθλητές των ομάδων για την προσπάθειά τους καθώς και τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος για την πραγματοποίηση του αγώνα.

Η 7η Εβδομάδα Αστυνομικού Αθλητισμού διενεργείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Επισημαίνεται ότι όλες οι δράσεις δεν επηρεάζουν την άσκηση καθηκόντων των αθλητών αστυνομικών αφού οι αγώνες πραγματοποιούνται σε ημέρες και ώρες που οι συμμετέχοντες δεν έχουν υπηρεσία.