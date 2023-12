Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ντουντουνάκη (vid)

Η Άννα Ντουνουνάκη έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά της στην ιστορία της ελληνικής κολύμβησης. Η 28χρονη Χανιώτισσα στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 50μ. πεταλούδα, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας, στο Οτοπένι της Ρουμανίας.

Με επίδοση 25.10 έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό 25άρας, ενώ έφερε τη χώρα μας στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου δύο χρόνια μετά την επιτυχία του Ανδρέα Βαζαίου στο Καζάν (2021). Η Ντουντουνάκη είναι η πρώτη που είχε κατακτήσει χρυσό και σε 50άρα πισίνα, το 2021 στα 100μ. πεταλούδα.

Με την ίδια επίδοση τερμάτισε η Τέσα Χίελε από την Ολλανδία, η οποία πήρε επίσης χρυσό μετάλλιο, ενώ το χάλκινο κατέκτησε η Σάρα Γιούβενικ με 25.16.

A 𝗧𝗜𝗘 for first place! 😱

Tessa Giele 🇳🇱 and Ana Ntountounaki 🇬🇷 both hit at 25.10 in the Women’s 50m Butterfly Final. Amazing race!#LENOtopeni2023 | LIVE NOW | @EurovisionSport pic.twitter.com/tbNQjrIDb4

